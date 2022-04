Tomás Olivo alega que la menor se ha retractado de la acusación de abusos sexuales y que no debería haber juicio

El empresario Tomás Olivo, propietario del Centro Comercial Nevada de Granada, alega respecto a los cargos de supuestos abusos sexuales a los que se enfrenta en un juicio señalado para el próximo 19 de abril, que la menor de 13 años que aparece en el sumario como presunta víctima ya se ha retractado de sus acusaciones a través de sus padres y hay un escrito de éstos firmado ante notario en el que aseguran que su hija mintió.

En un comunicado remitido a los medios, Olivo afirma su "total inocencia respecto de esos hechos, habiendo incluso la menor denunciante reconocido a posteriori que los hechos eran falsos". Explica su departamento de comunicación que "ese reconocimiento se hizo después de que el fiscal presentase su escrito de acusación, por lo que no se ha podido evitar el señalamiento de juicio”.

"El Sr. Olivo proclamó desde el principio su inocencia, colaboró plenamente con la investigación, y espera que este asunto tenga su final el día del juicio”, según expone en el comunicado.

En el escrito provisional de Fiscalía publicado por la Agencia Efe se indica que el 5 de septiembre de 2019 el procesado viajaba como pasajero en un vuelo de Madrid a Málaga y tras cambiarse de asiento se acomodó presuntamente en la misma fila y junto a la menor, que viajaba sola. Siempre según la versión acusatoria provisional del fiscal, la niña se quedó dormida y presuntamente le introdujo la mano por debajo de los pantalones y ello provocó que la menor despertara. La niña le habría reprochado su proceder y pidió a un azafato que le cambiara de asiento y se sentó en un plaza distinta hasta la finalización del vuelo. La Fiscalía pide tres años de prisión y una orden de alejamiento de la chica.

Todo este relato es desmontado por Tomás Olivo a través de la difusión de un escrito que asegura fue firmado por los padres de la menor. "Al cabo de unos meses la menor reconoce que había mentido para evitar que sus padres la enviasen con su abuelo a Miami porque no quería viajar y dejar aquí a sus amigos. Se retractó ante notario con presencia de sus padres como así figura en el sumario".

El escrito de renuncia de la acusación de los padres que difunde Olivo es de fecha 4 de enero de 2021 y posteriormente remitido al juzgado el 11 de febrero donde se adjuntaba el acta notarial: “Relatando que los hechos ocurridos en el avión no sucedieron como su hija los relató y que la verdadera razón fue que no quería volver a Miami con su abuelo y enfadada por la posibilidad de tener que volver a Miami relató a su madre unos hechos que no son ciertos sin ninguna mala intención y sin prever las consecuencias que pudieran tener”.

"Ante la ausencia de pruebas incriminatorias y sí absolutorias como el testimonio de un testigo de los hechos, pedimos ya en su momento el sobreseimiento, pero la retirada de la acusación se produjo fuera de los plazos legales para establecer la fijación del juicio oral", motivo por el que según el entorno de Olivo, se ha mantenido el señalamiento del juicio. "En definitiva, este juicio no debería haberse celebrado tras la rectificación de la menor", concluye Olivo en su comunicado.