Trabajo detecta incumplimientos en salud laboral en el IES Manuel de Falla de Maracena

La Inspección de Trabajo ha detectado incumplimientos graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el IES Manuel de Falla de Maracena, según denuncia el sindicato CGT, que se ha preguntado cuántos centros educativos pueden encontrarse en una situación similar.

La CGT presentó en diciembre de 2020 ante la Inspección una denuncia por el posible incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el referido instituto público.

El contexto, ha explicado, era el de una vuelta a la educación presencial en una situación de pandemia y en condiciones que consideraba "inadecuadas", ya que hacía recaer sobre el profesorado de los centros gran parte de las nuevas tareas preventivas.

El objeto de la denuncia, en el caso del IES Manuel de Falla, no fue el riesgo de contagio en sí, sino el psicosocial derivado de tener que trabajar en una situación de pandemia en un centro "saturado", en el que el profesorado desarrolla su labor con grupos de alumnado que superan prácticamente en todas sus unidades las ratios.

La denuncia hacía hincapié en que, dada la saturación de alumnado en el centro, la falta de espacios para propiciar desdobles y la insuficiencia de los refuerzos Covid para efectuarlos en todas las asignaturas y niveles, el profesorado podía estar expuesto a un riesgo psicosocial derivado de la sobrecarga de trabajo.

El resultado de la Inspección, comunicada al sindicato, resulta a juicio de la CGT "contundente" y se ha saldado en una propuesta de requerimiento que recoge cuatro apartados que la Delegación de la Consejería de Educación debe corregir en el plazo de tres meses.

Según la Inspección, son cuatro infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, dado que el centro no dispone de evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, no cuenta con evaluación de riesgos de índole psicosocial, no existe una planificación para la revisión de su cumplimiento, ni certificación individualizada de que el personal ha recibido información y formación.

"Podemos decir que la administración incumple de manera flagrante la normativa sobre prevención de riesgos laborales y ningunea a las personas que trabajan en sus centros", ha señalado la CGT.

Por otra parte, ha expresado dudas sobre que los cursos telemáticos sobre riesgos laborales hechos en algunos centros educativos cumplan la exigencia que establece la normativa de estar adaptados a cada puesto de trabajo.