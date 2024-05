Transforma tus espacios con estilo: descubre los suelos de madera de Parquet VARO

¿Alguna vez has entrado en una habitación y te has sentido inmediatamente acogido y fascinado por su atmósfera? ¿Y no sabías exactamente qué era lo que hacía sentir esa sensación? Probablemente fuera el suelo, uno de los elementos más importantes a la de decorar cualquier espacio, ya sea en una vivienda, una oficina o en un negocio. Puede pasar desapercibido, pero es fundamental para crear un ambiente acogedor y armonioso.

La elección de un tipo u otro puede transformar por completo el entorno, aportando calidez, elegancia y la personalidad propia de los propietarios. En la actualidad, los suelos de madera se han consolidado en España como una de las opciones más populares debido a sus múltiples beneficios estéticos y funcionales. Es el caso de la instalación de parquet en Málaga, donde Parquet VARO, empresa especializada en la instalación y reparación de suelos de madera, es un referente a la hora de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Parquet VARO: especialistas en suelos de madera

La empresa Parquet Varo, compuesta por un equipo de profesionales especializados en el sector, cuenta con más de 10 años de experiencia en la instalación y reparación de suelos de madera, en Andalucía, región donde han realizado multitud de proyectos gracias a la amplia gama de servicios que satisfacen las necesidades tanto del público particular como empresarial.

“Utilizamos los mejores materiales gracias a la estrecha relación que mantenemos con nuestros proveedores de confianza”, detallan desde esta empresa, donde también ponen en valor la formación continua y el expertise de los trabajadores para “garantizar los resultados que buscan nuestros clientes”.

Algo que, además, les permite ofrecer los mejores precios en los servicios prestados. “Este es nuestro objetivo: ofrecer soluciones a precios accesibles para que nuestros clientes puedan disfrutar de los beneficios de un suelo de madera sin tener que realizar una inversión excesiva”, enfatizan los responsables de esta empresa.

Tipos de suelo con los que trabaja Parquet VARO

La oferta de suelos de Parquet VARO incluye una gran variedad. Entre los más demandados en sus trabajos en la región, destacan, como en los trabajos llevados a cabos para la instalación de suelos de madera en Granada y Málaga son los suelos laminados, las tarifas flotantes y las macizas, la tarima exterior sintética, el parquet pegado o el suelo vinílico.

La elección de un tipo u otro dependerá, siempre, de los gustos del cliente y de las necesidades del espacio. “Los suelos laminados, por ejemplo, son perfectos para quienes buscan una opción económica sin renunciar a la apariencia de la madera natural”, explican desde Parquet VARO, al tiempo que ponen en valor que el desarrollo de los últimos años ha propiciado que estos suelos sean cada vez más resistentes al desgaste y fáciles de mantener.

Por su parte, las tarimas flotantes son perfectas para los que valoran la comodidad y la rapidez en la instalación. “Al colocarse sobre una base sin necesidad de pegamento, la instalación y retirada (en caso de ser necesario en el futuro) es más rápida que con otros sistemas”, apuntan.

En el caso de querer instalar un suelo de mayor calidad, con madera tradicional, está la opción de las tarimas macizas, perfectas para áreas de alto tráfico. “La principal ventaja de este tipo de suelo es su longevidad, además de que también destaca por su alta resistencia a cualquier tipo de golpe o caída de un objeto.

Servicios de suelos de madera

Desde la instalación de suelos de madera en hogares particulares hasta la restauración de suelos antiguos en pabellones o la instalación de suelos de madera en obras nuevas, el equipo de profesionales de Parquet VARO está listo para cualquier desafío.

A la hora de elegir a esta compañía, uno de los factores que más incidencia tiene en la decisión final es su método de trabajo. “Una de nuestras señas de identidad es la instalación sin polvo gracias a una experiencia que nos ha permitido desarrollar y perfeccionar una técnica que nos permite llevar a cabo el trabajo de manera limpia y eficiente, minimizando las molestias para el cliente”.

Esta combinación de experiencia profesional y calidad en los materiales utilizados permite a Parquet VARO ofrecer unos resultados excepcionales en cada trabajo, independientemente de su magnitud o complejidad. Ya sea en viviendas particulares, pabellones municipales o centros deportivos privados, el éxito está garantizado.

Así que si estás si estás buscando transformar cualquier espacio con estilo mediante la sustitución del suelo por uno de madera no dudes en contactarles:

Teléfono: 671 79 49 10

Correo electrónico: info@parquetvaro.com

Página web: www.parquetvaro.com

Dirección: C/ Cerrajeros, 4 - Archidona (Málaga)

En Parquet VARO, están convencidos de que los suelos de madera son el elemento principal que puede transformar cualquier espacio, proporcionando ese cambio de estilo que muchos buscan y no logran conseguir. Con el asesoramiento de sus profesionales, Parquet VARO te dará las mejores soluciones para tus necesidades. ¿A qué estás esperando?