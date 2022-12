Los vecinos de Castaño-Mirasierra exigen al Ayuntamiento que cumpla con el traslado del mercadillo del Zaidín al PTS

La propuesta de traslado del mercadillo del Zaidín a una nueva ubicación en la zona del PTS tras cerca de 13 años en una "ubicación provisional" en Torre de la Pólvora, que corresponde al Distrito Genil, contenta a unos y molesta a otros. Pero los vecinos de la actual zona del mercadillo piden al Ayuntamiento que cumpla su propuesta y traslade la instalación semanal a la Avenida del Conocimiento (frente al Parque Ana Orantes), la propuesta de los técnicos, pese a las voces que se han pronunciado en contra en estos dos meses desde que se anunció el cambio.

En una carta, el presidente de la Asociación de Vecinos Castaño-Mirasierra, Antonio Abarca, que traslada su apoyo a los profesionales de la venta ambulante y su actividad, aclara la polémica que se ha creado sobre el traslado del mercadillo y ofrece la posición de los vecinos de la actual ubicación.

Recuerdan que fue en el año 2009 cuando, por las obras del Metro de Granada, hubo que trasladar el mercadillo del Zaidín. "Se pensó como solución urgente, trasladarlo al bulevar que conforman las calles Carmen de Burgos y Torre de la Pólvora". Pero, según recuerda, "las autoridades municipales de entonces nos aseguraron que sería una instalación “provisional y transitoria”, a lo sumo 2 0 3 años". Pero han pasado ya 13. "Eran conscientes de que esa ubicación no era la idónea y también que causaba algunos inconvenientes a los vecinos que tienen sus viviendas en ambas calles", recoge el escrito.

13 años con molestias todos los sábados en una zona residencial

Trece años en los que los vecinos de estas calles "han visto cómo su vida familiar, social y laboral se ve alterada todos los sábados del año de 07:00 a 18:00 horas" entre montaje de puestos, el horario del mercadillo, la recogida y la limpieza. "El mercadillo supone en la práctica que todas las viviendas que tienen sus entradas directamente por las mencionadas calles, en especial las del lateral derecho, sentido Palacio de Deportes, queden literalmente aisladas, encapsuladas, todos los sábados durante más de once horas a efectos de movilidad, acceso a cocheras, llegadas de taxis hasta sus domicilios, etcétera". De hecho indican que en varias ocasiones "ha ocurrido que vehículos de transporte sanitario o taxis adaptados para personas con movilidad reducida no han podido recoger a enfermos o vecinos que requerían estos servicios", lamentando que "en caso de una emergencia de mayor envergadura, donde tuvieran que intervenir servicios de urgencias -Bomberos, Protección Civil, Ambulancias o Policía- no podrían acceder hasta las viviendas o se perderían un tiempo vital en despejar el acceso". "¿Alguien ha pensado en las consecuencias? ¿Quién se responsabilizará de ello? Al final serán los vecinos las únicas víctimas de esta negligencia".

También recuerdan que la zona "no dispone de espacio previsto para el estacionamiento de los vehículos particulares que frecuentan el mercadillo", por lo que se generan atascos por todas las calles adyacentes, la mayoría, peatonales, que supone un peligro para los vecinos principalmente personas mayores y niños.

Por todo esto han estado exigiendo desde hace años la reubicación del mercadillo a un nuevo espacio dentro de la zona Sur de la ciudad. "Por fin y después de tanto tiempo de espera, el pasado mes de septiembre se nos comunicó en la Junta Municipal de Distrito Genil, a la que pertenece nuestra asociación, que se había acordado el traslado del mercadillo a una nueva ubicación, localizada por los técnicos municipales en la Avenida del Conocimiento, frente al Parque Ana Orantes".

La nueva ubicación, mejor acondicionada

Una zona que consideran estos vecinos que reúne mejores condiciones ya que "tiene una buena accesibilidad (muy próxima a una salida de la Ronda Sur)", el Metro tiene parada cerca, "ocupará el lateral más próximo al parque dejando libre el otro donde se ubican algunas empresas, la mayoría sin actividad los sábados", es una zona amplia y de esparcimiento, cuenta con un pavimento firme y fácil de limpiar y tiene zonas de aparcamiento próximas. Además, "al ser una avenida con dos carriles para cada sentido de marcha, queda garantizado el tráfico en la zona, así como el acceso a cualquier pabellón del complejo hospitalario del PTS. Y lo más importante: no afecta a viviendas familiares ni a comercios", defienden.

La asociación de vecinos lamenta que "cuando el acuerdo estaba y está ya cerrado, aparecen 'nuevos actores' que se oponen al traslado con argumentos/intereses muy alejados del bienestar ciudadano y del bien común", por lo que, llegado este punto, exigen al Ayuntamiento "que ejecute el acuerdo público al que llegó con esta asociación y sus vecinos, cumpliendo así sus propios compromisos y saldando una deuda histórica con unos vecinos que han demostrado con creces, durante casi 14 años, "comprensión y colaboración con vendedores y usuarios del mercadillo, lealtad con nuestras instituciones y una paciencia infinita en una provisionalidad que empezó en 2009".