La UGR y la Nasa 'cazan' la estrella pulsante más rápida conocida

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han participado junto a investigadores de la NASA en el descubrimiento de la estrella pulsante más rápida que se conoce hasta la fecha, en el marco de un proyecto en que han observado más de 32.000 estrellas.

Según la UGR, ha sido en el marco de los dos primeros meses de operaciones científicas del satélite de la NASA TESS, de sus siglas en inglés Transiting Exoplanet Survey Satellite. Este equipo internacional de científicos, en el que se encuentran investigadores de la UGR y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hallado cinco estrellas rápidamente oscilantes, de las que dos “son especialmente interesantes: una porque es más fría de lo habitual”, y la otra porque es la estrella pulsante de este tipo “más rápida conocida hasta la fecha”.

Mediante el uso de técnicas astrosismológicas (el estudio de los interiores estelares, midiendo las oscilaciones sísmicas en la superficie de la estrella), los investigadores han buscado pulsaciones en una muestra de unas 5.000 estrellas, de las 32.000 observadas en los dos primeros meses de operaciones científicas del satélite de la NASA TESS. Sus resultados se han publicando este miércoles en la revista científica ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’. Encontrar una estrella tan atípica como la que ha encontrado la comunidad de astrónomos, supone un gran éxito para la comunidad científica ibérica.

El equipo español de investigadores ha trabajado en el análisis e interpretación de estos primeros datos del satélite. “Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la cada vez mayor calidad de los datos supone un reto para el correcto análisis de los mismos”, comenta Mariel Lares Martiz, que actualmente desarrolla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía su tesis doctoral sobre el análisis de datos espaciales astrosismológicos bajo la dirección de Rafael Garrido, quien ha sido pionero en el estudio de la estrellas pulsantes mediante técnicas espaciales como responsable español de la misión CoRoT.

En el mismo grupo y como codirector de su tesis, Javier Pascual, experto en el estudio de curvas de luz proveniente de satélite, ha señalado que estos resultados “nos han obligado incluso a investigar sobre la manera en que examinamos las curvas de luz de estas estrellas y hemos tenido que elaborar nuevos algoritmos de análisis a partir de las misiones anteriores como CoRoT y Kepler”.

Antonio García, investigador del departamento de Física Teórica y del Cosmos de la UGR, explica que “el conocimiento de la inclinación de la estrella o el campo magnético en estas estrellas y en otras, que seguro descubrirá TESS, suponen un paso de gigante para comprender algo mejor la evolución de las estrellas, ya que la rotación es un parámetro crítico”.

Estos nuevos resultados fueron posibles gracias a que el satélite TESS está observando continuamente las estrellas durante períodos de al menos 27 días, fuera de la interferencia de la atmósfera de la Tierra, algo que los observatorios situados en la superficie terrestre no pueden lograr. “Los descubrimientos de TESS junto con los magníficos datos de sus predecesores CoRoT y Kepler, son el mejor laboratorio en el que se puede diseñar la futura misión de la Agencia Espacial Europea PLATO8 (’PLAnetary Transits and Oscillations of Stars’)”, explica Juan Carlos Suárez, del departamento de Física Teórica y del Cosmos de la UGR. El científico de la UGR ha añadido que “PLATO no solamente podrá caracterizar miles de nuevos sistemas planetarios, sino que además proporcionará valiosísima información para comprender mejor la estructura y la evolución de las estrellas a través del estudio se sus oscilaciones, lo que es conocido como astrosismología”.