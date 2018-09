La UGR lanza un programa pionero para evitar el abandono académico

La Universidad de Granada (UGR) iniciará este año un protocolo pionero que tendrá como objetivo 'rescatar' a alumnos en riesgo de abandonar sus estudios. Según la información facilitada por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo, se ha identificado a 299 estudiantes susceptibles de participar en esta iniciativa, la primera de estas características en territorio andaluz. Estos 299 estudiantes estuvieron matriculados el pasado curso en el primer año de estudios de grado. Únicamente consiguieron superar seis créditos. Si en su segundo año en la titulación no consiguen aprobar un mínimo de 18 créditos las normas de permanencia especifican que no pueden continuar. Para evitar que eso ocurra, Naranjo explicó que se ha aprobado el protocolo de Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono (AERA). En todos los primeros cursos de las titulaciones que imparte la UGR se han contabilizado 299 personas que cumplen con el perfil, "un 2,5% del total". No han superado más que seis créditos y su continuidad en los estudios de grado está comprometida a mejorar sus resultados académicos. Este protocolo está enfocado a "mejorar el rendimiento académico hasta llegar a los 18 créditos", explicó ayer Naranjo en la inauguración de las jornadas de recepción de estudiantes, en los Paseíllos Universitarios. Para ello se plantea un "plan especial" para poner al servicio de esos alumnos los recursos necesarios para avanzar en sus estudios. "El primer filtro estará en los centros", especificó el vicerrector. Se estudiará cada caso y se prestará ayuda "personalizada". Entre otras medidas, se contará con "estudiantes mentores" que ejercerán de tutores de los matriculados que lo necesiten. También se trabajará con el Servicio de Orientación Académico, con el Gabinete Psicopedagógico y con los coordinadores de atención a los estudiantes con necesidades educativas (NEAE). "Todo estará coordinado", abundó Naranjo, que incidió en que el programa AERA es de "obligado cumplimiento para la UGR".

La Universidad de Granada cuenta este curso con 46.000 estudiantes de grado, una cifra muy similar a la del pasado año, según adelantó Naranjo. El responsable del área de Estudiantes destacó que este año, por primera vez, los estudiantes podrán compatibilizar las ayudas al estudio de la Junta o el Ministerio con las becas propias de la UGR, una novedad que adelantó, precisamente, en las jornadas de recepción del curso 2017/2018. "El programa de becas propias es pionero a nivel nacional, y es, si no el más fuerte, uno de los más fuertes" entre las universidades públicas andaluzas.

En el acto de inauguración de las jornadas de recepción de estudiantes de este curso contó con la asistencia de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y parte de su equipo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García; el alcalde de Granada, Paco Cuenca; y los delegados territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín Arcos, y Educación, Germán González, además de otras autoridades académicas. Todos realizarán un recorrido por los 63 expositores dispuestos en los Paseíllos del Campus de Fuentenueva.

Bienvenida. Los Paseíllos Universitarios, en Fuentenueva, acogen un año más las jornadas de recepción. Se han instalado 63 expositores en los que se ofrece información sobre la actividad académica, servicios y aspectos relacionados con la vida universitaria. Las jornadas comenzaron ayer y se prolongarán hasta el día de hoy. La UGR suma unos 56.000 estudiantes.