La UGR se queda fuera de las 500 mejores universidades del mundo

El QS World University Rankings coloca a la Universidad de Granada (UGR) ligeramente por debajo del resultado obtenido en este mismo ranking el pasado año.En la última edición de la lista mundial para el año 2020, publicada hoy, la UGR se sitúa en la horquilla que va entre los puestos 511 y 520. En la edición de hace doce meses, la institución académica granadina fijó su posición en el 495, lo que suponía dar el salto y colocarse entre las 500 mejores universidades del mundo, situación que no se había dado desde el listado para el año 2016. En esa edición, el QS World University Rankings dejó a Granada entre los puestos 461 y 470.

A nivel andaluz, la Universidad de Sevilla se queda en la horquilla que va del puesto 601 al 650

Al margen de los resultados a nivel mundial, la UGR está en el puesto 14 a nivel nacional. La Universidad de Barcelona es la mejor de las españolas, en el puesto 165. Un total de 27 universidades nacionales figuran en la edición 2020 del QS. La Universidad de Sevilla, la otra andaluza, está en la horquilla que va del puesto 601 al 650.

Por áreas, la UGR ha sido calificada en reputación con 35,8 puntos sobre 100. Es la sexta española en este apartado, por detrás de Barcelona, Complutense, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid. A nivel global, y si se tiene en cuenta únicamente la puntuación en este apartado, la UGR escala hasta la posición 229. En impacto de las investigaciones logra 21,3 (ligeramente por debajo de los 21,4 del pasado año), la undécima nacional; mientras que en internacionalización de los estudiantes se queda con 21,5 puntos, en la decimocuarta posición si se tienen en cuenta únicamente los resultados de las universidades españolas. Este cálculo es inferior al del ranking de 2019, cuando sumó 23,7 sobre 100.

Según QS, la comunidad académica global percibe niveles inferiores en las universidades españolas que en años anteriores. Así 21 de las 27 reciben una puntuación más baja en el indicador de reputación académica.

“Se observa también que las universidades españolas no están logrando atraer académicos extranjeros en las mismas cantidades que otras instituciones alrededor del mundo”, indicó QS en un comunicado recogido por Efe.

QS Quacquarelli Symonds informó de los resultados de su estudio, que encabeza el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por octavo año consecutivo, seguido de las universidades también estadounidenses de Stanford y Harvard, que repiten en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La clasificación global, que evalúa un total de mil universidades, muestra en cuarto lugar a la británica Oxford, seguida del California Institute of Technology (Caltech); ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology); Cambridge (Reino Unido); UCL (University College London); Imperial College London; University of Chicago, las diez mejor puntuadas.

Al confeccionar el ranking se ha tenido en cuenta la reputación académica; reputación desde el punto de vista de los empleadores; impacto de las investigaciones; la ratio profesor-estudiante; proporción de profesores extranjeros en una institución y la proporción de estudiantes extranjeros, aunque la UGR únicamente ha sido puntuada en reputación académica, impacto y estudiantes extranjeros.