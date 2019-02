La UGR reducirá las horas de clase que imparten sus docentes

Daniel Gile y Cuadrado Roura, propuestos para honoris causa

Juan Ramón Cuadrado Roura y Daniel Gile han sido propuestos por el consejo de gobierno de la Universidad de Granada para su nombramiento como doctores honoris causa por el claustro. El profesor Daniel Gile es catedrático emérito de Interpretación de la prestigiosa de la École Supérieure d’Intèrpretes et de Traducteurs (ESIT) de la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Durante su dilatada trayectoria ha desempeñado numerosos cargos de gran relevancia en diversos organismos líderes, tanto académicos y profesionales, informa la UGR, incluida la Sociedad Europea de Estudios de Traducción e Interpretación (EST), de la que ha sido presidente, y la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (AIIC). Además, es miembro de los comités editoriales de las editoriales y publicaciones más importantes de la disciplina, como Interpreting, Target, The Journal of Specialized Translation o Meta. Es autor de más de 250 publicaciones y ha impartido más de 200 conferencias o seminarios en más de 35 países. Por su parte, Cuadrado Roura es director fundador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES). Catedrático en Economía Aplicada dirige desde 2002 la revista Investigaciones Regionales. Es titular de la Cátedra Jean Monnet sobre Política Económica y Unión Europea.