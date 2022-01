Los sindicatos UGT CCOO y CSIF en Granada condenan el asesinato machista de Fuentes de Cesna

Delegados de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han asistido este miércoles a una concentración junto al edifico sindical de Granada de repulsa por el crimen machista ocurrido este martes en Fuentes de Cesna, pedanía de Algarinejo.

Tras celebrar un minuto de silencio, la Secretaria de Igualdad de UGT Granada, Elisenda Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia de la víctima y ha manifestado la total repulsa del sindicato ante este asesinato y ante cualquier violencia ejercida contra las mujeres.

"Esta es la mayor lacra y desigualdad que sufren las mujeres", ha asegurado, a la vez que ha realizado un llamamiento a los "poderes públicos" para que "no escatimen ningún tipo de medidas para poder erradicar la violencia ejercida contra las mujeres".

Asimismo, la presentante de UGT Granada ha señalado que es la hora de "poner encima de la mesa las necesidades reales de prevención y protección de las mujeres ante la violencia machista", y ha abogado por "revisar el modelo educativo que tenemos con una materia más, para poder educar en igualdad", porque a su juicio, "es la única manera de que podamos avanzar y que llegue un momento en que la violencia machista deje de existir".

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO Granada, Clara Castarnado, ha condenado el último crimen machista y ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos de esta nueva víctima mortal, a la vez que ha manifestado su "más absoluta repulsa" ante este nuevo crimen en Granada.

La responsable de Mujer del sindicato considera necesario "actuar desde la sensibilización, la visibilización, la educación y la pedagogía desde edades muy tempranas, con políticas públicas que favorezcan una sociedad más igualitaria donde se erradique el machismo de raíz, así como conductas patriarcales cuyas consecuencias más graves llegan incluso a asesinatos, como el ocurrido ayer".

Castarnado también ha exigido "tolerancia cero ante la violencia de género, ya que aún nos queda mucho camino por recorrer para acabar con esta lacra y, para ello, es necesaria la unión de toda la sociedad frente a la violencia estructural que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo".

En su opinión, "no caben medias tintas ni anuncios que después no se cumplan". "Para acabar con la violencia machista necesitamos el compromiso de todas y de todos. No es de recibo que las mujeres sigan siendo asesinadas y que solo se sucedan muestras de condolencia. Hay que actuar ya y parar esta situación", ha sentenciado.

CSIF muestra su repulsa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada también se ha concentrado esta mañana en la puerta de su sede para guardar un minuto de silencio y condenar el asesinato machista acontecido este martes.

La responsable de Igualdad de CSIF Granada, Ascensión Serrano, ha querido trasladar su solidaridad con la familia y amigos de la víctima, y ha recalcado además "la necesidad de reforzar la prevención y detección de casos para así ayudar a las mujeres y cerrar los espacios de impunidad que aún existen".

Como otra de las vías para reforzar la lucha contra la violencia de género, CSIF ha solicitado la recuperación de la unidad y el consenso político "frente a los mensajes que cuestionan o minusvaloran la gravedad de este asunto", a la vez que ha exigido "reactivar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de manera urgente y redoblar los esfuerzos de las administraciones públicas para acabar con este problema social".

Entre las medidas que propone el sindicato figuran la creación de la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género y el desarrollo efectivo de protocolos de movilidad laboral para las víctimas.

Desde el pasado mes de noviembre, CSIF Granada, al igual que el resto de sedes del sindicato en España, se han convertido en 'Punto Violeta' contra la violencia machista, una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarse a las mujeres víctimas facilitándoles información, colaboración y asesoramiento.