UGT denuncia la falta de material sanitario y ordenadores en los centros educativos de Granada

La Secretaría de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada denuncia que, a día de hoy, finalizando octubre, aún no se ha recibido, en la mayoría de los Centros, el envío correspondiente a este mes de geles hidroalcohólicos y mascarillas a los centros educativos, y por tanto, se ha denunciado este hecho por escrito ante la Consejería de Educación. Desde la Delegación territorial se indicó a este diario que el material lo tiene Correos y "lo está distribuyendo. Si no ha llegado a algunos centros es por un problema de distribución". Por su parte, desde Correos confirmaron que "no tiene nada pendiente de distribuir en ese sentido".

Según indica UGT, el pasado mes de septiembre se procedió, por parte de la Consejería de Educación, a arbitrar los medios para entregar a los centros educativos las correspondientes mascarillas y geles hidroalcohólicos para el mes en curso. "El método de distribución fue desafortunado", señala el sindicato, que recuerda que los equipos directivos debían ir a los Centros de Formación de Profesorado (CEP) a recoger los envíos.

Por su parte, desde Escuelas Católicas, su presidente provincial, Manuel Marchante, explicó recientemente que se ha recibido material para el inicio del curso, pero que "está claro que lo que se ha dado es insuficiente para el trimestre". Al mismo tiempo, Marchante explicó su confianza en que "nos podamos sentar para ajustar esto".

"Desde UGT se insiste, de nuevo, en la falta de medidas sanitarias en los centros educativos. Es muy triste ver como esta Administración presta tan poca atención a la protección de sus profesionales: no se ha bajado la ratio, no se mantiene el 1,5 metros de distanciamiento social entre el alumnado, no se ha dotado a los centros de personal sanitario y ahora, ni siquiera se les dota de material sanitario (ni geles ni mascarillas), aun sabiendo que estas mascarillas no son las FFP2, por lo que no son las más adecuadas para su labor diaria. Esta falta de previsión está llevando a muchos centros andaluces a adquirir el material con su propio presupuesto", señala el comunicado remitido por el sindicato.

"Por otro lado, desde el sindicato se vuelve a recordar que, desde que comenzó el curso 2020/2021 se ha anunciado por parte de la Consejería, la compra y llegada a los centros de 150.000 equipos informáticos para los docentes, pero estos tampoco están llegando", puntualiza la nota. Algunos centros de Granada sí han recibido ya el material, aunque explicaron que el número de equipos remitido en la primera remesa desde la Consejería corresponde al número de docentes en plantilla que había en verano, por lo que no se ha tenido en cuenta a los refuerzos que se incorporaron al inicio del curso.

"Por todo ello, desde UGT se solicita a la Consejería de Educación que acelere la distribución del material sanitario y de los equipos informáticos para que lleguen en su fecha prevista y estos últimos, a ser posible, en el curso académico actual".