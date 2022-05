UP pide al Ayuntamiento de Granada que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores de contratas

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, y en especial al área de Economía y Hacienda, que cualquier modificación que se establezca en los contratos públicos como consecuencia de la petición de reequilibrio económico de los mismos, tiene que estar directamente vinculado al mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y del mantenimiento del empleo.

El concejal de la formación Paco Puentedura explica que “nos referimos a que como consecuencia de la situación económica y, sobre todo, de los indicadores del incremento del IPC, muchos contratos públicos necesitan de un suplemento de crédito por parte del Ayuntamiento para poder reequilibrar este incremento de costes y las condiciones económicas de los trabajadores”. Sin embargo, apunta, “no tiene sentido ninguno que, en algunos casos, dicho reequilibrio se produzca sin que los trabajadores de estas contratas tengan garantizado que el cambio en el IPC venga reflejada en su masa salarial, y eso es por lo que este Ayuntamiento tiene que velar”.

Puentedura sostiene que “sucede en algunos casos que personal eventual o fijo, acaban en despidos o ERTEs para que la empresa mantenga su beneficio, todo ello a costa de los trabajadores y de la calidad del servicio público que tiene que prestar”. El edil subraya así que “exigimos que en las condiciones de ejecución de estos contratos cualquier modificación de las condiciones económicas, tiene que estar directamente vinculado a un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores donde se asegure el poder adquisitivo y el empleo”.

Suplemento de crédito

“Así lo ha exigido este grupo municipal en el suplemento de crédito que han tenido varios contratos” asegura, y cita como ejemplos el de limpieza de colegios públicos y edificios municipales que ha tenido un suplemento de crédito por encima del medio millón de euros y que ha implicado gracias a esta exigencia, que 278 trabajadores no solo mantengan su sueldo, si no que no se les recorten horas de trabajo”.

Otro de los casos que ha señalado el concejal es el del suplemento de crédito de 1,6 millones de Inagra, contrato de limpieza y recogida de basura, que ha estado directamente vinculado a peticiones de UP de recuperación de 6.000 jornadas de limpieza y evitar el despido de 130 empleados de la contrata.