UP denuncia que el convenio entre el Ayuntamiento de Granada y 'Plant For The Planet' abre la puerta a la "venta de emisiones"

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este miércoles el segundo convenio realizado entre el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Plant For The Planet para el desarrollo del Anillo Verde, contra el que el grupo presentó un recurso acordado en Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2022.

El portavoz de la formación, Antonio Cambril ha explicado que, tal como sucedió con el canon que sube la factura del agua, “la intención nos gusta, nos parece lo acertado porque a Granada, lo que más falta le hace son árboles que limpien su aire, pero no podemos estar de acuerdo en cómo se ha hecho”. De hecho, la iniciativa del Anillo Verde nació del programa electoral de UP, aunque la idea, ha señalado el concejal, “se ha pervertido de alguna manera, y esto que denunciamos es un ejemplo claro”. Cambril ha resaltado que el Ayuntamiento de Granada “acierta en la intención, pero fracasa en el desarrollo”.

El recurso, según ha informado Unidas Podemos, se basa en en primer lugar, en “la posible especulación con la huella de carbono, es decir, la emisión de gases contaminantes y, en segundo lugar, en la renuncia del Ayuntamiento a recibir información o cuentas de los ingresos que recibe la Fundación pese a estar conveniados”.

El portavoz ha señalado que “el Ayuntamiento cede a una fundación la posible especulación con la huella de carbono que darán esos árboles y además, a perpetuidad, según el convenio y ha manifestado que nos encontramos ante una cuestión de primero de filosofía de lo público: “¿por qué se le otorga en exclusividad este trabajo a una macro fundación con actividad económica en todo el mundo y no se hace mediante un proceso abierto a entidades ecologistas granadinas?”.

En este punto, Cambril ha remarcado que “estas, por cierto, ya se dedican a reforestar por su cuenta y riesgo nuestros montes como por ejemplo de la asociación Amigos de los árboles, Ecologistas en acción, Salvemos la vega o Árboles contra el cambio el climático”. Cambril, además, ha incidido en que “primero la alcaldía de Ciudadanos y PP y ahora la del PSOE siguen adelante con este proceso de privatización del aire” y ha reprochado que “pocos servicios quedan sin privatizar ya en esta ciudad”.

Venta del aire

El concejal de la confluencia ha expuesto que el recurso se basa principalmente “en la puerta abierta que deja el convenio a que la Fundación obtenga una futura fuente de ingresos con el intercambio de huella de carbono, ya que Plant For The Planet recibe dinero de donantes de todo el mundo y, curiosamente, estos donantes son grandes empresas multinacionales, algunas de ellas altamente contaminantes (cementeras, automovilísticas, cerveceras, grandes supermercados etc), lo que induce a sospechar que la especulación con la huella de carbono de Granada se puede materializar”, ha mantenido.

Por tanto, ha argumentado el edil, este Ayuntamiento "se desentiende de lo que pueda hacer la Fundación a futuro con el aire limpio que saldrá de terrenos municipales. “El PSOE ha hecho su propio greenwashing con el Anillo Verde... tan verde como los billetes de 100 euros”, ha sentenciado. Cambril ha lanzado como reflexión que “en un mundo global, donde la primera víctima de la globalización es el medio ambiente planetario, no parece ejemplar que se permita a una fundación usar el aire que se limpia en Granada para permitir a sus donantes contaminar en Michigan, Aguascalientes (México) o Seúl”.

Otro de los puntos del convenio que lleva a sospecha se encuentra en el informe del director técnico de obras, en el que se dice textualmente que “el proyecto no persigue una rentabilidad económica como objetivo principal”. En este punto, ha sostenido Cambril, “en el que, repetimos, el acuerdo entre Ayuntamiento y Fundación deja la puerta abierta a un enriquecimiento (que aunque no sea su primer fin, puede ser el segundo), nuestras alegaciones insisten en que: “el convenio no deja claro que la fundación no tenga como objetivo, principal o accesorio, la obtención de rentabilidad económica” ya que “se garantiza la posibilidad de obtener ingresos por donaciones sin límite alguno, incluso por encima de los gastos y con total opacidad”.

Cambril ha incidido en que, de esta manera, “Granada puede estar regalando un negocio inmenso a una empresa privada, otra vez, y desentenderse con el argumento de que ya se encargará de que Plant For The Planet no obtenga beneficios indebidos de ley de fundaciones”.

Así, el Ayuntamiento no solo no tendría ningún control sobre los fondos recibidos de sus donantes, sino que ni siquiera tendría derecho a ser informado de los mismos, puesto que no se recoge obligación alguna al respecto en el convenio.

“El Ayuntamiento se desentiende con una naturalidad sonrojante de los negocios que Plant For The Planet pueda llevar a cabo en sus terrenos”, ha indicado y ha continuado diciendo que “es cuanto menos de mal gusto e irrespetuoso con los granadinos, que viven de espaldas a todo esto porque además, este acuerdo ni siquiera llegó a Pleno. Se diseñó y cerró en el silencio y la complicidad de la Junta de Gobierno Local”.

Por otro lado, UP también ha denunciado en el recurso que el Ayuntamiento, según aparece en el convenio, no solo le regala el negocio a la fundación, sino que cubre los gastos del mantenimiento, por lo que han recordado que tanto la adecuación de los terrenos para la plantación como el riego, la poda y las actuaciones fitosanitarias saldrán de la Plaza del Carmen.

El portavoz, para finalizar, ha esgrimido que “es evidente que hasta que los árboles no crezcan y absorban dióxido de carbono no podremos comprobar que se ha hecho negocio con el aire de Granada, pero lo que está claro es que el convenio abre esta vía de negocio y la prueba de esto es que preventivamente hay una parcela de Granada ya inscrita en el Ministerio de Transición Ecológica para que actúe Plant For The Planet, además del resto de proyectos que tenga con el Ayuntamiento".