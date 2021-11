UP Granada busca la catalogación como BIC del Valle del Darro

Más información El Valle del Darro, en peligro

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha iniciado contactos con la Universidad de Granada, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC y la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias para que pidan a la Junta de Andalucía, como instituciones consultivas, que inicie el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Valle del Darro, que perdió el pasado año. El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, ha explicado estos pasos dados por UP ya que entiende que “Granada tiene un problema, si no se actúa, el Valle estará en peligro durante los próximos tres años”.

Desde UP explican que en 2016 se inició el expediente para que el Valle del Darro fuera inscrito como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y finalmente este entorno natural privilegiado, obtuvo dicha protección en 2017.

Tres años más tarde, señalan, el 16 de junio de 2020, una sentencia anuló la declaración BIC por un fallo burocrático en la comunicación con uno de los propietarios de la zona, y ya que la consejería de Cultura de la Junta no recurrió la decisión del juzgado, ésta se convirtió en firme, lo que cerraba la puerta de la declaración BIC.

Es decir, la anulación del BIC por sentencia, fuerza a que no se pueda volver a abrir el expediente hasta que no pasen tres años, ya que la ley de Patrimonio Histórico de la Junta obliga a ello al haber caducado el expediente (tras 18 meses desde inicio del expediente de 2016).

Agrega que “el Valle queda en peligro ante la especulación durante ese tiempo, a no ser por una salvedad, que también contempla la ley de Patrimonio andaluza, que sostiene que si dos instituciones consultivas reclaman la apertura del expediente BIC, no habría que esperar 3 años y podría volver a formalizarse el trámite”. Además, hay que recordar que una vez iniciado dicho expediente, aunque no esté resuelto, el Valle ya quedaría protegido cautelarmente.

Por este motivo, continúa, “el primer paso dado por UP ha sido contactar con las mencionadas instituciones consultivas para que inicien los procedimientos”. El concejal, por otro lado, ha mencionado que el profesor de la UGR y miembro de las listas de UP, José María Civantos, ya ha iniciado conversaciones con la Universidad en este sentido.

En el marco de establecer alianzas para la protección del Valle, el grupo municipal también ha pedido una reunión con la directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz.

Cambril, ha explicado que, en el ámbito municipal ya se le ha trasladado al equipo de gobierno la necesidad de que este Ayuntamiento aplique todas las medidas de planeamiento urbanístico para la protección Valle, ya que el paraje es en un 90%, territorio municipal de Granada. “Para que quede completamente preservado, también se propondrá al equipo de gobierno la creación de un foro de ayuntamientos del Valle, como son Beas y Huétor Santillán, con objeto de que se coordinen las acciones”, añade el concejal. Desde UP, por otro lado, se pondrán en contacto con sus concejales en ambos municipios para reforzar este movimiento.

El portavoz, que también ha señalado que “UP llevará al próximo Pleno una moción de protección del Valle, que pretendemos sea declaración institucional, para que todo el Ayuntamiento lidere esta lucha y apoye a las plataformas que trabajan desde la calle en la preservación de este tesoro natural”.

Para finalizar, Antonio Cambril ha comentado que “es cuanto menos curiosa, la actuación de la Junta desde que este problema comenzó, ya que pudo evitar la pérdida del BIC recurriendo la sentencia y decidió no hacerlo, y poco tiempo después anunció su intención de llevar a cabo el proyecto del cierre del anillo, con el consecuente aplauso a la decisión por parte de los empresarios. Primero entonan la melodía, luego silban y al final, llegan las hormigoneras”.

Para el portavoz, el proyecto de la Ronda Este, el cierre del anillo, solamente traerá más carreteras y, en consecuencia, más coches, a una ciudad que se está envenenando poco a poco y que aparece en los primeros puestos de uno de uno de los rankings más vergonzosos: el de la polución”.