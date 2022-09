UP reclama al alcalde de Granada la convocatoria de la Mesa por el Árbol tras el 'arboricidio' de Arabial

El grupo municipal de Unidas Podemos ha reclamado al alcalde de Granada, Paco Cuenca, que convoque la Mesa por el Árbol tras el "arboricidio" llevado a cabo en la calle Arabial. UP reconoce que había árboles que había que talar porque estaban enfermos, como defiende el Ayuntamiento y se incluía en el informe del proyecto municipal de reforma de la calle, pero la denuncia del grupo es que han talado hasta doce árboles de la acera del Parque García Lorca que estaban sanos, "como se ve en el tocón que se ha dejado, de donde ya rebrotan ramas". Unos ejemplares que no estaban en el plan de tala inicial y que al final "se han talado por otro motivo, porque es más barato, o no lo sabemos", dice la concejal de UP Elisa Cabrerizo. Así, "había 12 árboles que en los informes técnicos se salvaban". Pero no ha sido así. Al final, sólo han dejado uno en la zona de Neptuno y otro enfrente tras muchas conversaciones, critica Cabrerizo, que lamenta la política seguida por el equipo de Gobierno y pide más coordinación entre las áreas de Urbanismo, Jardines y Movilidad a la hora de ejecutar proyectos.

El Ayuntamiento defendió la actuación, que lleva denunciando UP todo el verano, basándose en informes técnicos que señalaban la enfermedad de los árboles y por seguridad, pero Cabrerizo advierte de que mientras que los árboles que hay en la acera de las viviendas sí tenían su informe individual y tenían el problema de que daban con las viviendas y presentaban ramas enfermas, "por la política de podas que se sigue, que hacen enfermar al árbol", no ocurre lo mismo con la decena que hay en la acera del Parque, "donde no dan contra viviendas y además están sanos y no existe informe individual fitosanitario que diga lo contrario". Así, se han dejado por ejemplo Magnolios más jóvenes y pequeños y se han cortado estos ejemplares de mayor porte en contra de lo que dicta la normativa.

Sobre esta denuncia de UP, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dicho hoy mismo que va a poner en marcha esa Mesa por el Árbol porque "tenemos un compromiso y una planificación por delante". "Nos hemos comprometido para poner los cimientos para plantar más de 20.000 árboles. Vamos a mandar a quien nos lo reclame el informe de los ingenieros forestales que dice que cuidar un árbol no es dejar que se vaya muriendo: es cuidarlo, poner un alcorque adecuado, el riego, elegir bien el tipo de árbol, y eso estamos haciendo. A quien tenga duda le mandaremos el informe del ingeniero forestal para ver las razones por las que sustituirán unos árboles y también se plantarán otros", defiende.

Cabrerizo lamenta que en el proyecto de eje Palencia-Arabial se haya optado por la poda masiva y no se hayan tenido en cuenta los ejemplares sanos que no molestaban y se podían haber adecentado con una poda y que no se haya modificado el proyecto como sí se hizo en otros proyectos de Granada para salvar árboles, por lo que pide una mejor política ambiental coincidiendo además con la situación climática actual que demanda cada vez más sombras por el aumento de la temperatura y más espacios verdes en las ciudades.