UP e Independientes pide un plan director para las murallas de Granada

El grupo de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha pedido la creación de un plan director específico para las murallas de la capital. El mismo estaría dentro del marco del próximo Plan General de Ordenación Urbana, y además con la redacción de un nuevo Plan Especial de protección del Albaicín y Sacromonte. Según la formación servirá "para la protección jurídica y urbanística de este elemento, que forma parte indispensable del desarrollo histórico de la ciudad".

El concejal de UP Paco Puentedura avisó que este martes se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial, "por lo que es bueno recordar que Granada cuenta con un enorme patrimonio cultural y artístico, y por desgracia, es también una de las ciudades donde más se está sufriendo la degradación de estos bienes". Puentedura denunció que uno de los ejemplos están en las murallas nazaríes y ziríes, que se encuentran en el entorno del Albaicín y Sacromonte y donde ahora mismo está faltando coordinación técnica entre las distintas instituciones: "Hablamos del déficit de protección a causa de la falta de inversiones necesarias, que con unidad de criterio, establezcan la recuperación de unos de los patrimonios más importantes de la ciudad y por desgracia, más desconocidos".

El edil explicó que la protección que reclama UP es tan necesaria "porque en muchos casos, la postura del Ayuntamiento de Granada, como de otras administraciones, ha sido la dejadez absoluta, de tal modo que nos encontramos con desarrollos urbanos anexos a las murallas que afectan al BIC o torreones de las propias murallas integradas en cármenes o conventos donde no queda clara su titularidad y por tanto su protección". Puentedura reprocha al Consistorio el abandono en políticas de patrimonio, ya que su obligación es "velar por él y reivindicar a las otras administraciones que se protejan porque, además, hay que recordar que se trata de monumentos BIC declarados así por la Ley de Patrimonio".

El concejal, ha hecho hincapié en que por todas estas razones, "es deber de este Ayuntamiento, no sólo proteger este patrimonio, si no que debe apostar por difundirlo y hacerlo accesible a toda la ciudadanía como, por ejemplo, creando un Centro de Interpretación de murallas": "Es una pena que no haya ni un trozo de muralla que pueda ser visitado por el público" y ha agregado que "otras ciudades exhiben y están orgullosas de sus murallas, mientras que Granada las abandona sistemáticamente".