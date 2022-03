UP avisa: "No vamos a entrar en la negociación del presupuesto de Granada con las cartas marcadas"

Granada termina marzo sin presupuestos. El PSOE no ha presentado todavía el expediente para las nuevas cuentas para este 2022 a pesar de que se marcó febrero como mes clave. Ya hace semanas que se firmó el acuerdo con Unidas Podemos para crear un acuerdo general con políticas e iniciativas que se tendrán que incluir en el presupuesto pero no se ha avanzado mucho más en la negociación en sí del presupuesto.

Y el concejal de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, ha advertido hoy en el pleno: "No vamos a entrar en una negociación del presupuesto con cartas marcadas. Tenemos toda la voluntad de que haya un proyecto de presupuesto pero no puede ser más de lo mismo. No puede ser continuar en los errores que han llevado al desastre económico del Ayuntamiento", ha dicho Puentedura en el debate sobre la partida de crédito de 8 millones para pagar facturas del transporte público.

Esta cantidad, más otros 1,6 millones para la limpieza son casi 10 millones que ya hay que tener en la previsión del presupuesto para 2022.

El concejal de Economía, José María Corpas, ha reconocido que la aprobación del último presupuesto de 2020 dando el PSOE el apoyo a PP-Cs fue "una buena noticia reconocida por todo el mundo porque venía bien al Ayuntamiento. Si hay nuevo presupuesto la situación será mejor, no cabe la menor duda. Y seguimos en la senda de presentarlo con todas las dificultades del mundo", ha dicho Corpas.

El concejal se ha quedado con la voluntad de UP de tener un presupuesto "aunque sea en mayo o en junio", asegurando Corpas que "seguimos con la misma senda de terminar la negociación de ese presupuesto".

El pacto de la izquierda para negociar los presupuestos

Un gran pacto de consenso entre los partidos de izquierda de Granada para "un proyecto de ciudad sólido, serio y sobre todo estable". Este es el acuerdo al que han llegado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada y el grupo municipal de Unidas Podemos, quienes han cerrado un acuerdo materializado en la firma de un documento que incluye más de 55 puntos de consenso entre ambas formaciones.

El documento ha sido refrendado por los portavoces del PSOE, Jacobo Calvo, y Unidas Podemos -Independientes, Antonio Cambril, tras meses de trabajo y de negociaciones. Un acuerdo de izquierdas que llega, según los firmantes, "después de que el PP abandonara su responsabilidad de Gobierno, aumentando aun más la crisis e inestabilidad en Granada".

Entre las medidas acordadas se destacan pactos tan importantes como la creación de un fondo post-Covid de 8 millones; la reivindicación de las conexiones de la capital, sobre todo las relativas al ferrocarril; a la gestión de Emasagra con nuevas bonificaciones o sobre medioambiente y el refuerzo del sistema de servicios sociales.