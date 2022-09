UP exige al Ayuntamiento que se posicione ante la eliminación del Centro de Documentación Musical de Granada

Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada tacha de "atropello" la decisión de la Junta de Andalucía de "eliminar el Centro de Documentación Musical y reconvertirlo en una unidad administrativa dependiente de la Biblioteca de Andalucía, es decir, esconderlo y eliminar sus tareas principales como son la divulgación, la docencia y la investigación". Para la concejala de la formación Elisa Cabrerizo “Granada ha recibido un nuevo golpe del gobierno de Moreno Bonilla, que tras el ‘desguace’ de la Escuela de Salud Pública, está desnudando a esta ciudad sedes de instituciones andaluzas ya consolidadas y de referencia”.

El grupo municipal ya ha solicitado a la Concejala de Cultura, María de Leyva, una reunión urgente para exigir que el Ayuntamiento de Granada se posicione de forma contundente y defienda el Centro ante la ofensiva del PP andaluz. La edil de UP ha reiterado que el gobierno municipal “tiene la obligación de luchar para que esta ciudad mantenga y aumente sus entidades culturales de referencia, sobre todo si estamos decididas a conseguir ser Capital Cultural en 2031”.

Hoy mismo, ha referido la concejala, se ha hecho público el manifiesto elaborado por un grupo de intelectuales y artistas de toda Andalucía en Defensa de la Cultura Andaluza, un texto que suscribe este grupo municipal y al que se adherirá. Cabrerizo ha subrayado que Granada y Andalucía no pueden perder la labor que desde hace 37 años está realizando el Centro de Documentación porque, ha dicho, “de trasladarse a la Biblioteca de Andalucía, perdería sus mayores funciones como son la investigación y el trabajo de documentación, investigación y divulgación. Quedaría escondido en un sótano”.

Cabrerizo ha explicado que la Biblioteca, por desgracia, ya cuenta con un espacio reducido para su cometido por lo que no tiene sentido que se añada otro centro cuando éste ya cuenta con un espacio físico magnífico, un edificio patrimonial e identitario, además. “La Junta, por otra parte, se ha gastado muchísimo dinero tiempo atrás en hacer dos remodelaciones en la sede del Centro que hacen posible su uso y la visita de investigadores y la ciudadanía. Sería un despropósito acabar con este reclamo cultural”, reivindica.

“Parece que el gobierno andaluz del PP tan solo entiende como cultura las corridas de toros y el resto, como en este caso la música, queda relegada a un sótano”, ha argumentado la concejala quien ha añadido que “uno de los trabajos clave del Centro es la catalogación, restauración, recuperación y transcripción de todas las partituras de la música andaluza que no estaban escritas, es decir, mantienen y revitalizan nuestra historia cultural para que las orquestas puedan volver a tocar dichas piezas”.

Desde Unidas Podemos inciden en que, además, “esta decisión de Cultura de la Junta no tiene ningún beneficio en sentido alguno”. Sostienen que no redundará en ningún factor de ahorro económico ni beneficio administrativo, ya que el edificio pertenece al Estado y sus trabajadores son funcionarios, por lo que este golpe se convierte en una afrenta gratuita que no se puede comprender”.