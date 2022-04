UP pide que el plan asfáltico de Granada sea prioritario en Nueva Cartuja

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes reclama al equipo de Gobierno mayor inversión en Nueva Cartuja para el cuidado y mantenimiento del suelo, así como el prioritario desarrollo del plan asfáltico en la zona, y recuerdan que dentro de las 55 medidas pactadas con el PSOE, existe un millón de euros con destino a recuperación de los barrios. UP señala que, en concreto, las quejas de los vecinos y vecinas señalan a las calles Periodista Gómez Aparicio, Periodista Javier Fernández de Burgos, Periodista Antonio Joaquín Afán de Rivera, y Luz Casanova.

“Se trata de uno de los casos de abandono severo”, explica la concejala de UP Elisa Cabrerizo, que subraya que se trata de “calles de tierra y barro, o donde el asfaltado está totalmente deteriorado”. Cabrerizo subraya que “estamos ante una situación que no cambia, las vecinas están denunciando este abandono desde hace más de 20 años en las Juntas de distrito, y pasa un equipo de Gobierno tras otro sin que haya cambios”. “Los comerciantes, familias y hosteleros de Nueva Cartuja pagan los mismos impuestos que en otros barrios, pero en cambio no ven el destino de ese dinero en inversiones en sus calles”, recuerda.

Equidad con los barrios

Desde UP exigen que el plan asfáltico de la ciudad tiene que atender prioritariamente a estas calles pese a que siempre se habla de intervenciones según necesidad, pero hay que hacerse cargo del término equidad, que quiere decir que hay que actuar allí donde más se necesita para igualar todas las zonas de Granada. “El Plan asfáltico tiene que estar aquí antes que en cualquier otro barrio, como señalan las fotografías”, advierte la concejal.

Cabrerizo, por otro lado, reivindica “los compromisos alcanzados con el equipo de Gobierno donde uno de ellos era destinar al menos un millón de euros a planes de inversiones para desarrollo de los barrios y su mantenimiento”.

El Ayuntamiento de Granada, reitera, “tiene que empezar a tener en cuenta a todos los barrios, Granada existe más allá del centro turístico y en otras zonas hay centros donde la gente vive, trabaja y compra”. La concejala se ha hecho eco de las peticiones de las vecinas y vecinos de nueva Cartuja y ha puesto de manifiesto que “en este barrio existe un gran número de personas mayores que con el estado del suelo tiene serias dificultades para deambular y pasear por sus calles, como por ejemplo para acudir a la Farmacia de la calle Luz Casanova”.

Ciudad más accesible para todos

Al hilo de esto, la edil ha recordado la moción aprobada por el Pleno sobre Soledad Cero que ponía de manifiesto la importancia de la red de barrios para acompañar a los mayores, pero también una apuesta por hacer la ciudad más accesible y amable para ellos, por lo que ha argumentado que “además de las dificultades para andar por esas calles, existe la sensación de inseguridad creada por, además, el mal mantenimiento del barrio en cuanto a luminosidad y zonas verdes”.

Parece, sostiene, que “dan igual cuantos planes se dediquen a Norte, todas las declaraciones de intenciones públicas de los equipos de Gobierno, si luego nunca nada cristaliza y el barrio vive estancado en las mismas peticiones desde hace dos décadas”.