UP pide un plan urgente para reforzar los Servicios Sociales de Granada

Unidas Podemos e Independientes pide al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada un refuerzo “urgente” del área de Servicios Sociales dado que sus trabajadoras se encuentran desbordadas y no pueden hacer frente al “aluvión de casos que tienen que atender”. Se trata, argumenta la concejala de la formación Elisa Cabrerizo de trazar un Plan estratégico y urgente que “elimine el atasco terrible que existe en el área mediante refuerzo de personal o el traslado de plantilla de otras oficinas que puede estar financiado con cualquier ahorro en partidas presupuestarias que no se hayan ejecutado”.

Según la concejala, el Ayuntamiento de Granada tiene que apostar de manera decidida por este área que, desde mayo de 2020, se nombró como la piedra angular y el área estrella de este Ayuntamiento por su función de garantía de Derechos Sociales a toda las gentes de Granada. La edil recuerda, además, que este es uno de los acuerdos alcanzados con el PSOE donde se compromete la reorganización del personal según las necesidades de cada Área.

Cobertura de bajas y contrataciones

Cabrerizo defiende la puesta en marcha de este plan estratégico de refuerzo urgente de servicios sociales que tengan como principales vías de actuación a corto plazo “la cobertura de bajas activando las bolsas de empleo, realizar contrataciones interinas urgentes y temporales para agilizar los trámites pendientes o que se activen todas las ofertas de empleo público pendientes de cobertura, todo esto financiado con cualquier ahorro de partidas presupuestarias que no se hayan ejecutado como por ejemplo, del capitulo 1 de donde podrían rescatarse entre 1 y 2 millones”.

También, subraya, se puede realizar una reorganización de plantillas de otras áreas, tal y como se llevó a cabo durante la pandemia. “Lo agudo es lo coyuntural”, por lo que proponen desde UP la atribución de funciones para que se movilice personal de otras Áreas para sacar adelante tareas administrativas. Por otro lado, Cabrerizo mantiene que el refuerzo de personal técnico de trabajadoras sociales, educadoras o psicólogas, puede ser con atribución temporal de funciones para personal del mismo área en horario distinto del ordinario, aumentando su horario.

También puede reforzarse de forma coyuntural mediante nuevas contrataciones cuando existan partidas de financiación extraordinaria y, de forma estructural, es decir como medida a medio y largo plazo “reivindicamos la creación de puestos de trabajo en Servicios Sociales mediante reconversión de plazas cuando se produzcan jubilaciones o amortizaciones en cualquier Area” así como una convocatoria de empleo público como principal herramienta para dar estabilidad al área y que la plantilla se ajuste a las necesidades reales de la ciudadanía.

Movilización de trabajadores

Cabrerizo mantiene que “siempre vamos detrás de las trabajadoras, esperamos a que se tengan que movilizar, que se tengan que dar de baja por exceso de carga laboral mientras que la responsabilidad de no poder hacer bien el trabajo no es de ellas, que no pueden hacerlo mejor, sino de las condiciones a las que se enfrentan”. El compromiso tiene que hacerlo el equipo de Gobierno en su conjunto; gran parte del trabajo está hecho, solo tiene que basarse en los compromisos adquiridos en el Salón de Plenos, en las denuncias y reivindicaciones de todo el personal y de las necesidades de la gente”.

Por otro lado, “una de las medidas imprescindibles para darle la importancia que merece al trabajo de estas compañeras es aumentar gradualmente en el presupuesto anual la dotación de este área y que, pase lo que pase, la plantilla siempre se encuentre al 100%”.

Añade la concejala que “este Ayuntamiento no puede actuar solamente cuando ocurre una urgencia, no planifica ni asegura el funcionamiento correcto a largo plazo, tan solo reacciona ante estímulos urgentes” y analiza que “hemos pasado de una crisis sanitaria a una climática. Vamos de emergencia en emergencia sin pararnos a hacer ni una mesa técnica ni un estudio exhaustivo”.

La concejala reprocha que pese a haberse aprobado en Pleno varias iniciativas relativas al fortalecimiento del área, no se ha ejecutado en absoluto ni mediante la ampliación de su plantilla, aumento del presupuesto anual para tener recursos propios, adecuación los espacios, mejora de la organización interna, eliminación de trámites burocráticos o con la elaboración de un plan de emergencia social, entre otras.