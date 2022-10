UP denuncia falta de transparencia del Ayuntamiento al no facilitarle información sobre los deudores

El grupo municipal de UP en el Ayuntamiento de Granada denuncia la falta de transparencia del equipo de Gobierno. Todo surge por la pregunta elevada a Pleno para contestación escrita por el concejal Francisco Puentedura, que solicitó información sobre los cien mayores deudores del Ayuntamiento de Granada, la cuantía de cada una de las deudas y la fecha de la misma.

Y la respuesta no ha sido la que esperaba. Según el documento de respuesta a la pregunta, que se suele enviar previo al Pleno, se puede atender solo de forma parcial atendiendo al artículo 95 bis de la Ley General Tributaria. Es decir, que le pueden facilitar la relación de las cien mayores deudas y la fecha pero no la información sobre quién, sobre el titular, a no ser que sea un gobierno. Pero tampoco han remitido la parte que dicen que sí pueden.

Por eso, el concejal Francisco Puentedura ha asegurado que "no entendemos el subterfugio que están utilizando para no dar una información que debe ser pública y que dan otros gobiernos como el de la Junta o el Central todos los años". Así, considera que "esta falta de transparencia es porque puede haber deudas que estén a punto de prescribir o porque los expedientes para reclamarlas no se hagan o no sean del todo ágiles, lo que puede suponer pérdidas millonarias de ingresos por no actuar de forma transparente".

"Tampoco nos han hecho llegar los que sí nos podían dar para saber desde qué año se adeuda y qué se hace para reclamarlo", asegura Puentedura, por lo que exige "transparencia y que se publiquen los deudores con el Ayuntamiento de Granada con todas las garantías legales y sirva para la fiscalización de que desde Economía y Hacienda se reclama y no se deje prescribir".

Puentedura recuerda que hace unas semanas denunciaron que había unos 9 millones en sanciones de tráfico a punto de prescribir, por lo que están vigilantes sobre el asunto de las deudas con el Ayuntamiento de Granada.