UPA Granada advierte que "las cosechas puedan quedarse en el campo" por falta de personal

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, junto con el responsable de UPA Huelva, Manuel Piedra, se han reunido con la subdelegada del Gobierno para explicarle la iniciativa pionera que puso en marcha la Organización para la campaña de la fresa onubense y que tan buen resultado ha tenido para utilizarla en la recogida del espárrago.

Los empresarios agrícolas tienen serias dificultades para recoger sus cultivos debido a la falta de jornaleros. Se trata de una situación que se repite en el tiempo y que relega a un segundo término el precio de los productos en origen o el incremento de los costes de producción.

UPA Granada ha estado advirtiendo de la situación de riesgo que se vive ya que existe la posibilidad de que las cosechas se queden en el campo por falta de personal. Por eso han querido ampliar la entrada de jornaleros bolivianos y ecuatorianos haciendo contrataciones en sus países de origen, tal y como se ha hecho en Huelva, donde han desarrollado una experiencia piloto en la recogida de la fresa la cual ha tenido grandes resultados.

Según UPA Granada, a pesar de que se constituyese la Comisión de Flujos Migratorios y que ésta se haya reunido en dos ocasiones en lo que va de año, no se ha conseguido encontrar soluciones a este grave problema. Además, según Nicolás Chica, algunos sectores intentan que se responsabilice al empleador de esta falta de mano de obra, argumentando que el sueldo del campo no es justo, lo cual explica la ausencia de jornaleros. "Cabe recordar que la relación laboral entre trabajador y empresario se ampara bajo el Convenio del Campo y que su cumplimiento es absoluto, incluso lo habitual es pagar por encima de lo estipulado. Por eso, insisto, es necesario que la Administración facilite la contratación en origen de estos trabajadores para que no tengamos problemas", apunta Nicolás Chica.