Unidas Podemos critica el plan para los Cármenes y duda de su legalidad urbanística

"Cuando el beneficio público es tan dudoso y las ganancias privadas pueden resultar tan abultadas, se impone cuando menos la prudencia ", por lo que piden al alcalde que "no se precipite y que permita a la próxima corporación estudiar este proyecto con suficiente tiempo, transparencia y participación ciudadana".

Los habitantes de esta, en efecto, estarían cediendo una porción de su patrimonio a los accionistas de la sociedad anónima deportiva que evidentemente esperan obtener un beneficio económico como resultado de esa cesión. Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios para la gente de Granada? "La necesidad de más zonas verdes y áreas deportivas al aire libre está tan presente en el imaginario colectivo de nuestra ciudad que los promotores de esta intervención han sentido la necesidad de utilizar la palabra “park” para referirse a ella". "Pero tras esta palabra parece ocultarse más hormigón, la compactación de una parcela con más edificaciones y, en definitiva, no un parque sino un parking ”. "La gente de Granada merece, al menos, que se le dé algo más de tiempo para conocer mejor el proyecto y pensar bien si es eso lo quiere hacer con su patrimonio", aseguran.

Si el alcalde se ha limitado a anunciar un principio de acuerdo que no se tiene previsto concretar antes de las elecciones, la rueda de prensa del pasado día 5 sería un acto puramente electoralista , dicen desde la convergencia. "Si, por el contrario,tiene intención de tramitar las concesiones y firmar los acuerdos antes de las elecciones, nos encontraríamos ante un hecho aún más grave: la entrega de patrimonio de la ciudad a capital privado en condiciones de manifiesta incertidumbre ".

A juicio de Cabrerizo, el proyecto tiene unas implicaciones de tal magnitud que debería ser estudiado cuidadosamente por la próxima corporación municipal y abordarse únicamente tras un sosegado debate ciudadano que sopese los pros y los contras de la operación y las condiciones de su realización total o parcial. "La cesión del uso de patrimonio municipal a intereses privados por un período de entre 30 y 40 años, según el propio Ayuntamiento, no puede decidirse a la ligera".

Puentedura acusa a Cuenca de hacer lo mismo en Los Cármenes que el PP con el pabellón Mulhacén

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha asegurado hoy que van a pedir "explicaciones" en la próxima comisión municipal de Urbanismo por cómo el alcalde "usa el Ayuntamiento para propuestas electoralistas sobre las que ni hay presupuesto ni hay competencias", ha dicho el concejal en alusión al proyecto Granada Experience Park en toda la manzana de Los Cármenes. "Lo que quieren es convertirlo en un gran centro comercial y eso no es compatible con la normativa urbanística. El espacio tiene que estar destinado a uso deportivo complementario y libre para la ciudadanía", ha advertido Puentedura. IU critica que "lo que pretende es lo mismo que otros empresarios investigados por corrupción han hecho y están investigados en la operación Nazarí, como lo que se hizo en el pabellón Mulhacén", ha asegurado. Así, critica que el alcalde, Francisco Cuenca, se ponga "a favor de los investigados y no de la ciudadanía". "Y luego dice que quiere limpiar, que lo demuestre con los hechos y no presentando proyectos inútiles", ha zanjado.