Unidas Podemos Granada pide que se deje de limpiar y regar la ciudad con agua potable

El grupo municipal de Unidas Podemos ha solicitado al Ayuntamiento de la capital a que deje de usar agua potable para el riego de jardines y baldeo y limpieza de las calles y plazas de Granada, y anticiparse de esta manera a futuras posibles medidas de restricción a causa de la sequía. Se trata de una medida de ahorro ante los niveles de agua que presentan los embalses y para tratar de dilatar en lo posible el uso de los pozos de la Vega.

La primera de ellas de las medidas propuestas por Unidas Podemos, explicadas por su portavoz municipal Antonio Cambril, debe pasar por dejar de usar agua potable para la limpieza de la ciudad y el riego de jardines. Según Cambril, "el futuro nos está atropellando en cuestión de medio ambiente", que ha alertado de que "Granada y catorce municipios más del Cinturón están en prealerta por la falta de agua y la mayoría de embalses de la provincia se encuentran con los niveles más bajos de los últimos años".

Desde UP recuerdan al equipo de gobierno que las consecuencias del cambio climático son una realidad en esta ciudad, que ha vivido temperaturas récord este último verano y sufre de falta de lluvia desde, prácticamente, el pasado mes de abril. "Pedimos, así, que el Ayuntamiento comience a elaborar un plan de acción que aborde, en primer lugar, medidas para el ahorro de agua", ha citado el edil que ha manifestado que "no podemos seguir despilfarrando agua potable en fuentes ornamentales, riego o limpieza de calles".

Se trata de diseñar el cambio de modelo medioambiental al que tenemos, por fuerza, que incorporarnos "para evitar cortes futuros de suministro doméstico". Cambril ha recordado que "ya estamos en noviembre y las lluvias no han llegado, por lo que el equipo de gobierno no puede seguir pidiendo un consumo responsable a la población sin hacer el trabajo que le corresponde". "Por supuesto que los granadinos y granadinas tenemos remar en una misma dirección", no obstante, ha recalcado, "desde el Ayuntamiento tenemos que hacer nuestra parte".

Todos los días del año, informa el portavoz, salen a limpiar las calles cuatro máquinas de Inagra, las cuales "en mayor o menor cantidad" lo hacen con agua potable. "Se trata de un gasto que esta ciudad ya no puede permitirse dada la situación en la que nos encontramos y, si a eso sumamos el riego de jardines y las fuentes ornamentales, los metros cúbicos de agua potable se disparan", ha advertido.

Cambril ha señalado que grupos como Ecologistas en Acción ya han avisado de lo pernicioso de esta práctica en otros ayuntamientos como el de Córdoba. "Planteamos, de este modo, una serie de iniciativas que ayuden al ahorro de agua, además del relacionado con la limpieza, como es el cambio de los sistemas de riego por unos más eficaces y sostenibles en lugar de mangueras, la prohibición de utilizar agua potable para regar los jardines públicos y una normativa que obligue a los jardines privados a utilizar métodos de bajo consumo de agua como el riego por goteo o el uso de aljibes y que prohíba regar con agua potable", ha agregado el edil.

Ya existen consistorios de la provincia, como el de Dehesas Viejas, que han comenzado a desarrollar medidas frente a la escasez de agua que padecemos. En la localidad, ha comentado Cambril, se ha prohibido el uso de agua potable de la red para regar calles, limpiar fachadas, lavar vehículos o llenar piscinas. Para finalizar, el concejal de UP ha comunicado que el grupo ha realizado una petición por escrito a Emasagra para que informe del gasto mensual de agua potable para el riego y limpieza de la ciudad.