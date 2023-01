Unidas Podemos impugnará el último proceso de promoción de personal del Parque de las Ciencias de Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado este jueves que impugnará el último proceso de promoción de personal del Parque de las Ciencias, que según han denunciado se ha formalizado "a costa del presupuesto de un despido que aún se encuentra bajo proceso judicial".

El portavoz de la confluencia de izquierdas, Antonio Cambril, ha informado que actúa “por responsabilidad” como concejal y miembro de consejo rector del Museo ante “un perjuicio económico que se puede producir y que irá en detrimento del funcionamiento del Parque a corto, medio y largo plazo”.

Desde UP han comprobado que el museo interactivo granadino, a fecha del 30 de diciembre de 2022, aprobó nueve promociones internas a costa de amortizar un puesto de trabajo que se encuentra pendiente de resolución judicial, ya que el despedido, el jefe de recursos humanos, entiende que se trata de un cese improcedente. "Es decir, no está claro que la justicia acepte el despido del trabajador cuya plaza han amortizado".

Esto es grave, según ha dicho Cambril, “pero más aún lo será si el juez dicta que el trabajador gana la demanda y vuelve a su puesto”. En ese caso, el Parque de las Ciencias tendrá un déficit en su presupuesto de unos 45.000 anuales que no podrá cubrir con gastos de personal, ya que los tiene comprometidos al nuevo sueldo de los promocionados.

“Nos encontramos con que se produciría un daño a las cuentas de la entidad y al interés público a futuro”, ha mencionado Cambril, dado que las contrataciones y promociones del Parque siempre tienen que hacerse conforme al presupuesto del año anterior, según la Ley de estabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. “O sea, nunca podrá tener mayor gasto de personal que el año anterior. Y en este caso, la incumpliría”, ha añadido.

El portavoz ha explicado que el gerente del Parque, Luis Alcalá, ha promocionado a nueve personas, el 20% de la plantilla del Parque (en total unos 40 empleados). “Todos trabajadores sin personal a cargo, una plantilla de jefes”, según ha denunciado el concejal, entre los que se encuentran la jefatura de servicio de Administración y Personas, la de Presupuestos y gestión económica, el negociado de Gestión y Contratación, el negociado de Gestión de Ingresos, una plaza de administrativa, un técnico de informática y dos jefaturas de Sección, una de Divulgación Científica y otra de Atención al Público.

Cambril ha señalado, además, que solamente se presentó una persona por plaza, las que finalmente fueron seleccionadas. "Que todos los que se presentaron fueran promocionados, es cuanto menos, dudoso”, ha agregado.

El portavoz de UP ha incidido en que “el parque sigue en manos de un grupo selecto de ejecutivos y especialistas bien pagados, y después está la tropa de subcontratas y precariados”. Desde la formación recuerdan que el resto es personal de subcontratas que trabajan en precario y que el Parque acumula quejas en este sentido de sus sindicatos, y que el grupo municipal se ha hecho eco de algunos casos anteriormente.

Estas promociones “hechas sin que la justicia aún haya formalizado el despido del trabajador del cual se nutrirán los nuevos sueldos llegan cuando un problema histórico del museo sigue siendo la falta de personal”.

UP califica la situación de "crisis interna judicializada"

El portavoz de la confluencia ha avisado de que, por otro lado, “el Parque atraviesa por una crisis interna que ahora mismo está judicializada: el despido del jefe de Recursos Humanos y una balacera de acusaciones de acoso laboral entre trabajadores, el despedido y el gerente”. Y, ha mantenido, “aunque esperamos una pronta resolución del juzgado, que por supuesto respetaremos, todo aquí huele realmente mal”.

El concejal de UP ha pormenorizado que “después de que el trabajador despedido denunciara (dentro de su proceso de despido improcedente) al gerente Alcalá por acoso laboral el 12 de abril del 2022, apareció en el juzgado un escrito en el que cuatro trabajadores del parque acusaban al despedido, también, de acoso laboral”. Este documento, con fecha 13 de junio de 2022, está firmado por tres representantes de los trabajadores.

“Y aquí viene nuestro pasmo, los firmantes de esta acusación son personas promocionadas a costa del sueldo del trabajador despedido a quien acusan. Todos salvo dos: uno de ellos fue trasladado al Consorcio de Transportes y otro es uno de los representantes de los trabajadores”, ha remarcado Cambril. Y, quiso la casualidad, ha añadido, que este documento de acusación de acoso laboral se presentara ante el juez una semana antes de que fuera previsto el juicio contra Alcalá por acoso. El portavoz ha resumido que: “todos los que firman el escrito de acusación contra el despedido (salvo dos) han sido promocionados a costa del sueldo del mismo despedido”.

Cambril, por tanto, ha reconocido este proceso como “inaudito”, así como igualmente parece “asombroso” el contenido y la fecha del escrito en el que los trabajadores más tarde promocionado acusan al despedido. Cambril se ha preguntado, así, varias cuestiones. En primer lugar, “por qué formalizan sus acusaciones en este momento, una semana antes del juicio, si el supuesto acoso se ha producido muy anteriormente. Lo decidirá el juez, pero es realmente extraño”.

En segundo lugar, ha dicho que “este documento, que podemos mostrar, recupera declaraciones genéricas que no aportan ni fechas ni ningún dato o acción concreta que demuestre el acoso”.

Cambril, en tercer, lugar ha remarcado como extravagante que “en el primer párrafo del texto no se habla del acoso, sino que se habla en defensa del gerente” así como que en el escrito aparezcan unas declaraciones de acusación sin firma, además de las otras cuatro. Existe un “soldado desconocido”, ha ironizado.

Desde la formación política han informado de que, al conocer esta información, el grupo mantuvo varias reuniones con personal y directivos del Parque de las Ciencias para que ofrecieran explicaciones al respecto. “Y aunque en esos encuentros se dijo que nos facilitarían información, también la solicitamos por escrito”. Ante esto, han sostenido, no han recibido respuesta alguna, pese a pertenecer al Consejo Rector. “Todo ello nos indujo a sospechar que algo raro pasaba”, ha incidido.

En la última reunión del Consejo Rector, convocado de urgencia, explica Cambril, “el gerente Alcalá aprovechó más de 15 minutos para descargar toda la culpa sobre el jefe de recursos humanos”. A este respecto, ha espetado que, “no sabemos si es culpable o no, pero intuimos que ha sido utilizado como chivo expiatorio” dado que “se le acusa de haber dado sobre sueldos a directivos que tienen mando sobre él, por lo que no se puede culpar solamente a este hombre, también a quien los recibió”, entiende el portavoz.

Por tanto, ha recopilado Cambril, pediremos, “por pura responsabilidad ciudadana y política tres cuestiones”. En primer lugar, han pedido a la dirección del Parque de las Ciencias “la anulación del proceso de promoción por los perjuicios económicos que esto pudiera tener para el museo”. En segundo, “el grupo municipal de UP presentará una impugnación del proceso de promoción” y, por otro lado, plantará que “el Parque de las Ciencias elabore un Plan de Gestión de Recursos Humanos que levante las mantas del museo en cuestión de contratación y promociones y regule estos procesos”.