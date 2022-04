Unidas Podemos pide crear un catálogo de jardines y árboles singulares de Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha solicitado que se ponga en marcha un catálogo de jardines y árboles singulares, históricos y centenarios de la ciudad de Granada con objeto de que sean protegidos adecuadamente, tengan el correcto mantenimiento fitosanitario. Desde el grupo proponen que, además, se promueva su conocimiento pues forman parte de un importante patrimonio cultural y natural que el Ayuntamiento tiene que proteger, y debe incluir esta protección en el Plan General de Ordenación Urbana, así como en las modificaciones pertinentes de los planes especiales, Plan Especial Albaicín-Sacromonte y Plan Especial Alhambra Centro.

El concejal Paco Puentedura avanza que “este patrimonio natural y cultural forma parte de la seña de identidad de nuestros barrios”, y señala que “Granada cuenta con un rico patrimonio en este sentido y corre el riesgo de sucumbir ante las presiones urbanísticas o por la falta de cuidados si no se protege”. “Proponemos que el Ayuntamiento elabore un catálogo que sirva para conocer el rico patrimonio natural de la ciudad de Granada tal y como han hecho otras ciudades como Sevilla, Málaga, en Andalucía y Santander o Zaragoza, en el resto de España”.

Granada cuenta con un rico patrimonio de árboles históricos y naturales tanto en jardines públicos como privados y el grupo pone como ejemplo el cedro de casi 500 años que según la tradición plantó San Juan de Dios en "lo que actualmente forma parte del jardín del Carmen de los Mártires, los plataneros de sombra centenarios de la Plaza del Campillo, las palmeras centenarias en los jardines del Paseo del Salón, castaños de indias, saucos y arces en los bosques que rodean la Alhambra, plantados en el siglo XVII, junto con algunos álamos supervivientes de la primera época cristiana o el Ginkgo Biloba que se encuentra en el Jardín Botánico y al que Elena Martín Vivaldi dedicó un poema”.

Desde Podemos sostienen que, por otro lado, en los barrios de la ciudad, en la Vega y en zonas como el Valle de Valparaíso se encuentran numerosos ejemplares y jardines con alto valor natural que no tienen ningún tipo de protección y que es fundamental que sean catalogados y conocidos. Al hilo de esto, Puentedura recuerda que “este tipo de protección evitaría además lo que hace algo más de un año ocurrió en la Cuesta del Pino donde fue talado un pino de varios siglos, cuya presencia daba nombre justamente a la calle, y fue talado ante el asombro y queja de los vecinos de la zona”.

“Desgraciadamente no todos los jardines y árboles singulares o históricos han sido adecuadamente protegidos o cuidados pues numerosos árboles y jardines históricos han sucumbido a la especulación urbanística así como a enfermedades por falta de un adecuado mantenimiento o sencillamente han sido talados porque no ha habido sensibilidad ninguna con el patrimonio natural de la ciudad”, agrega. Sostiene el grupo que “en los últimos años se han perdido decenas de palmeras centenarias del Paseo del Salón y otros jardines, por estar afectadas por la plaga del picudo rojo y no haber sido tratadas con los tratamientos fitosanitarios adecuados, o como hace años se talaron acacias de gran antigüedad en la Plaza de los Girones en el Realejo, además del citado ejemplo de la cuesta del pino”.

Además hay muchos cármenes, caseríos, casas, que cuentan con jardines que por falta de mantenimiento no sólo se secan y se degradan sino además se están enlosando, perdiendo la ciudad de Granada numerosa vegetación, verdor y frescor que forma parte de su patrimonio, dicen desde el grupo de izquierdas.

Bonificación del 80%

Para incentivar esta iniciativa desde Unidas Podemos solicitan una bonificación de “hasta un 80% en el recibo del agua destinado al riego de jardines y árboles históricos de distintos barrios, y especialmente del Albaicín y Casco histórico”. Muchas veces, reitera, “nos encontramos con que distintos jardines de viviendas que son patrimonio natural y protegido, y que se han enlosado y convertido en patios como consecuencia del gasto excesivo en agua que conlleva”.

“Por ello es urgente que el planeamiento urbanístico catalogue estos árboles y jardines y se haga una ordenanza especial que indique cómo deben ser protegidos y conservados estos jardines y árboles que son joyas naturales de Granada”, añade el concejal que informa de que “para la elaboración de este catálogo proponemos que se tenga en cuenta la colaboración con la Universidad de Granada, que tiene especialistas que conocen al detalle la diversa variedad botánica de nuestra ciudad, no sólo en su núcleo urbano sino especialmente en su entorno natural y la Vega, así como a las Asociaciones de Vecinos para que los ejemplares y espacios singulares que pueda haber en cada barrio y que los vecinos conocen puedan ser catalogados”.

Asimismo desde el grupo solicitan "que se dé a conocer este rico patrimonio natural de Granada, pues supone una alternativa muy interesante para la potenciación cultural de Granada, vinculado al turismo cultural y ecológico, y para que los granadinos y granadinas puedan conocerlo y disfrutarlo”, y, lo que para el concejal es esencial: “para que nuestra ciudad no siga perdiendo árboles que forman parte de nuestra cultura y de nuestras señas de identidad”.