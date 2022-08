Unidas Podemos critica la falta de promoción de los procesos de participación ciudadana de Granada

El grupo municipal Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el equipo de gobierno haya dejado de lado y no difunda entre la población todas las posibilidades de participación ciudadana que ofrece el nuevo Reglamento Orgánico de Gobierno Abierto de la Ciudad de Granada (ROGA), aprobado en 2021 e impulsado por el anterior gobierno del PP, especialmente por la concejal Eva Martín.

La concejal de la formación, Elisa Cabrerizo, ha reprochado al actual equipo de gobierno del PSOE que esté abandonando una herramienta muy valiosa y con un carácter democrático envidiable al no llevarla a la ciudadanía para que puedan hacer uso de ella.

"No existe un auténtico desarrollo, información ni promoción de las vías de participación ciudadana", ha asegurado la concejal, que mantiene que "tampoco existe una potenciación del acceso que tiene la población a las decisiones del Ayuntamiento de Granada".

Desde UP se hacen eco de las peticiones vecinales, entre las que destacan la demanda de que existan espacios vecinales, distintos de las asociaciones, tanto dentro como fuera de los edificios y los barrios, para poder organizar y gestionar actividades propias, en colaboración con el Ayuntamiento o no, pero que se les permita realizar actos culturales, exposiciones, talleres o encuentros.

Otra de las reivindicaciones, aporta la concejal, "es que los granadinos puedan tener voz en los Plenos y Comisiones municipales". "Es cierto que las personas que trabajamos en los grupos municipales les representamos, pero en cuestiones puntuales sí requieren poder referirse a temas que les afectan", ha agregado.

Cabrerizo sostiene que, otra de las quejas, es sobre las Juntas Municipales de Distrito, el único órgano de representación vecinal que está en marcha. "Piden que realmente se recojan los ruegos y preguntas, y que exista un plazo mínimo para derivarlo". Esto queda recogido en el aprobado el pasado año 2021, pero los plazos que contempla son demasiado amplios, la gente necesita en muchos casos que se les responda rápidamente.

Existe un nuevo ROGA que nace de la ley andaluza de participación de 2017, aunque este Ayuntamiento no consiguió ponerlo en marcha hasta 2021, tras un proceso participativo abierto. "Pero este equipo de gobierno no ha hecho ninguna apuesta por su desarrollo", ha esgrimido Cabrerizo, que informa de que "la gente sigue pensando que el único órgano y proceso de participación son las juntas de distrito" por lo que, denuncia, "el Ayuntamiento no está promocionando ninguno de estos procesos de participación, que son muchos, pese a que están en vigor con el ROGA".

La concejal de UP argumenta que "existe la Escuela Municipal de Gobierno Abierto, figura local que debe potenciar todo este movimiento y ofrecer formación y espacios para la participación". No se promocionan, por ejemplo, "la posibilidad elevar Iniciativas Ciudadanas para pedirle al Ayuntamiento que pongan en marcha cualquier propuesta, tampoco la de realizar Debates Públicos abiertos a toda la ciudadanía para tratar temas de interés o para alguna política municipal concreta".

La concejal continúa enumerando y recordando que tampoco se da a conocer las Consultas Populares, Audiencias Públicas, foros o encuestas, o que pueden existir los Jurados Ciudadanos o los Presupuestos Participativos. "La gente no conoce, por ejemplo, que las juntas municipales de distrito pueden ser telemáticas, lo que facilitaría el acceso de la gente joven", subraya. Todas estas posibilidades "permiten abrir el campo de la participación a aquellas otras formas de organización de la gente, porque no todo el mundo milita o pertenece a colectivos".

Elisa Cabrerizo ha finalizado haciendo un recorrido por las propuestas que recoge el programa electoral de la confluencia, donde "nosotras pedíamos con fuerza, por ejemplo, que la pagina web del Ayuntamiento tuviera un acceso realmente abierto y fácil de usar, y que no dejara fuera a personas mayores o personas con discapacidad".

También pedían que TG7 se convirtiera en "un canal muy utilizado por la ciudadanía, es decir, que fuera abierto a la juventud para, por ejemplo, se enviaran propuestas desde el Consejo Municipal de Juventud, o también las que puedan hacer cualquier grupo o plataforma joven". Algo que facilitaría la participación de la gente joven es que los espacios municipales como los centros cívicos pudieran estar abiertos en horarios distintos de los habituales y en fines de semana, "de esta manera serían muy utilizados por ellas", cierra la concejal.