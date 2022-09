Unidas Podemos advierte del deterioro de servicios públicos de Granada por falta de personal

Unidas Podemos e Independientes ha denunciado que a partir de los próximos dos meses se verán seriamente comprometidos servicios públicos como el de bibliotecas, centros cívicos, palacios municipales y otras instalaciones municipales como consecuencia de la carencia de personal. El concejal de la formación Paco Puentedura ha informado de que “los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la apertura y cierre de estos edificios están en un programa de contratación por la bolsa de empleo del propio Ayuntamiento con contratos que rondan entre los seis y nueve meses”, por lo que, ha avisado “en el próximo periodo de dos meses empezará a producirse la finalización de estos contratos”.

El concejal sostiene que “si el Ayuntamiento no prevé la provisión de estas vacantes nos podemos encontrar con centros cívicos o bibliotecas que no van a poder abrirse por las tardes”. Se trata de un riesgo que la ciudadanía no puede correr, ha dicho Puentedura quien ha hablado de servicios como mercados municipales “que ya sufren la escasez de personal y, este golpe afectará no solo a usuarios, también a pequeños comerciantes”.

Puentedura ha señalado que son unos 30 puestos de trabajo cubiertos por este tipo de contratos temporales y que empiezan a finalizar en el tercer trimestre de este año y que hay que cubrirlos antes de que termine este 2022. “Es un procedimiento que, por muy ágil que sea, requiere como mínimo de dos o tres meses para su ejecución adecuada, por tanto es importante que el equipo de gobierno se ponga ya las pilas”, ha dicho el concejal quien ha mantenido que “las organizaciones sindicales ya nos han advertido que todavía no se está informando sobre cuáles son las previsiones a la hora de ir cubriendo estas vacantes para que de forma inmediata se garanticen esos servicios públicos”.

El edil de UP le ha señalado a este equipo de gobierno que, pese a que esta situación viene dada por el Plan de Ajuste “draconiano que impuso el PP y Cs y que tienen temblando a muchas áreas en cuanto a personal”, es necesario que “se implementen actuaciones urgentes, y otras a medio y largo plazo”.

Ha agregado que, en primer lugar, “como acción urgente es la planificación, algo que en numerosas ocasiones, y por desgracia, brilla por su ausencia”. Puentedura ha afeado que “no se sabe cómo, pero en cuanto se llega al equipo de gobierno se abandona cualquier esperanza para que planifique algo con tiempo, todo se mueve por urgencia y no se atienden cuestiones como esta, donde se conocen los plazos con mucha antelación”.

La segunda medida urgente “que debería estar aplicando ya es la puesta en marcha los procesos para la cobertura de estas vacantes a través de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Granada”, ha completado el edil que ha recordado que “la tercera acción urgente es atender una demanda sindical como es abrir estas vacantes a un concurso de traslados, cuestión que no entendemos por qué este Consistorio siempre se ha negado a estudiar”. Existen muchos trabajadores de este Ayuntamiento que desean cambiar de puesto y que podrían optar a estas vacantes en lugar de realizar un contrato externo y temporal, ha explicado.

Puentedura, sobre esto, ha reiterado una denuncia histórica de UP como es el hecho de que existen áreas municipales sobredimensionadas y, otras, en las que falta personal. “Esto sucede, incluso, dentro de las propias áreas donde falta personal para ciertas tareas y sobran para atender a otras”, ha especificado.

Una vez propuestas las medidas a corto plazo para evitar la merma de los servicios, el edil ha enfatizado en que, a largo plazo, “tiene que haber una oferta pública de empleo suficiente para que no se produzcan vacantes y que, por tanto se ofrezcan posibilidades de empleo a los granadinos y granadinas” y que, además, “estos servicios se blinden”.

Ha recordado Puentedura que desde UP se ha dado una solución al problema de personal del Ayuntamiento a través del Presupuesto, ya que existe una partida de más de 1,3 millones de euros que puede ser destinada a una oferta de empleo público suficiente, al menos en un año, y por tanto se podría dar la creación de estas plazas y su posterior cobertura priorizando, avisa, “aquellos servicios más debilitados, como sucede con Servicios Sociales”.