Unidas Podemos en las elecciones en Granada: alivio y preocupación

Unidas Podemos ha consolidado el escaño de Pedro Honrubia, el gran objetivo de la formación de izquierdas ante la aparición en estas elecciones de su némesis, Más País, que finalmente no ha alcanzado ni el 2% de los votos. Unidas Podemos ha demostrado que tienen un suelo electoral consolidado.

Pedro Honrubia ha señalado tras cerrarse el escrutinio que tienen sensaciones "ambivalentes". "Por un lado estamos contentos por el resultado en la provincia de Granada, volvemos a repetir diputado, vuelvo a salir electo y la izquierda volverá a tener representación en el parlamento", ha señalado el cabeza de lista al Congreso.

Pero por otro lado "no podemos dejar de mirar con preocupación lo que hemos visto, la decisión de Pedro Sánchez de llevarnos a una repetición electoral lo único que ha conseguido, además de sacar peores resultados, es que el PP, el partido de la corrupción y los recortes ha sacado 22 escaños más"

Y de ahí ha pasado al ascenso de Vox, que se ha convertido en la tercera fuerza política del país. "Es la extrema derecha, un partido racista, xenófobo, con políticas crueles, casi franquista, que se ha situado en 52 diputados", ha señalado Honrubia.

En este escenario, el líder de Unidas Podemos ha llamado a hacer una reflexión profunda, porque "los resultados dicen que no hay mayoría absoluta, que el bloque de izquierda suma más que el de la derecha, por lo tanto es necesario que nos sentemos, que negociemos y se respete la decisión de todos los que han votado un gobierno progresista para hacer las políticas sociales que son necesarias para frenar a la extrema derecha, a la que no se la frena con eslóganes ni gritos, se le frena entrando en los barrios populares, se frena haciendo posible que la gente no viva con incertidumbre ni miedo, que la gente sepa que va a haber trabajos y salarios dignos, pensiones, que va a haber políticas sociales", ha continuado Honrubia.

"El mensaje que nos lanza esta noche es que hay que hacer un gobierno progresista, porque la próxima vez nos podemos llevar otra sorpresa", ha concluido.