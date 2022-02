Unidas Podemos da un ultimátum para negociar los presupuestos de Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada da un ultimátum al equipo de gobierno de Paco Cuenca para negociar los presupuestos: el 15 de febrero. Para esa fecha, en la que celebrará su asamblea que tiene que ratificar el acuerdo, el PSOE ha tenido que detallar al grupo municipal y firmar el acuerdo marco que incluye las propuestas de Unidas Podemos a incluir en los presupuestos.

Según ha asegurado hoy el portavoz del grupo municipal, Antonio Cambril, a preguntas de los periodistas, no ven intención por parte del equipo de gobierno de acelerar los trámites y esperan las reuniones sectoriales en las que analizarán los puntos propuestos por la coalición, su asignación presupuestaria y el plazo de ejecución. "No vamos a estar esperando hasta las elecciones. Llevamos reuniéndonos desde julio y vemos que se está retardando la respuesta a las medidas planteadas. Hay un momento en que hay que acabar los encuentros y decidiremos nuestra posición llegada esa fecha", ha asegurado Cambril, que garantiza no obstante la gobernabilidad.

"No nos dan respuesta a partida presupuestaria ni fecha de inicio de obras en relación a esas propuestas. Se nos ha dicho por tercera vez que serían reuniones sectoriales sobre cada tema pero no llegan. Este grupo es pesimista porque no dan respuesta", explica Cambril, que asegura que había medidas en el documento que querían haberlas iniciado antes de 2022 y que no se ha podido.

Una semana para hablar o no habrá más negociación

Según Cambril, están "apesadumbrados porque parece que no hay interés más que marear la perdiz. Tomaremos una decisión antes del día 15. Si no ya no habrá nada que negociar", advierte, insistiendo en que "si no nos han dado respuesta daremos por concluida nuestra colaboración y esperaremos a que nos digan" qué presupuestos quieren.

"Todo lo que hemos ido presentando ha sido concretar a qué si, a qué no, y la asamblea dice hasta el 15 de febrero, no más. Queremos que acepten las propuestas antes de los presupuestos. Que digan cuándo se ejecuta y con qué dinero. Estamos en ese momento".

Según Cambril, ayer recibieron la respuesta sobre las propuestas que estarían dispuestos a aceptar pero sin tiempo de ejecución ni presupuesto. Tenemos esta semana para hablar".

La concejal Elisa Cabrerizo lamenta que "dejan muchas medidas a medias" y que "hay que mirar bien" el documento. "No se da concreción a la partida presupuestaria ni fecha de inicio de la ejecución y se dice a la vez que la semana que viene nos reunimos para los que quedan pero no se produce. Las reuniones sectoriales no se producen", matiza Cabrerizo.

Cambril asegura que "pase lo que pase aseguraremos la gobernabilidad pero tenemos que negociar también los presupuestos y ver si acepta las medidas. Los presupuestos son de todos. Aunque aceptemos menos cosas, que sean también nuestras. No puede ser que hagas tus presupuestos, no tomes nuestras iniciativas y digas que son nuestros. Espero que se resuelva y nos reunamos mañana mismo. garantizaremos la gobernabilidad punto a punto pero veremos lo que pasa con los presupuestos".

El gobierno local dice que habrá respuesta en días

Tras estas declaraciones, el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, se ha mostrado más optimista y ha asegurado que hay una propuesta clara de llegar a acuerdos. Según Calvo, todo requiere informes de viabilidad y requiere un tiempo y se está trabajando en ese marco de acuerdo y paralelamente en los presupuestos.

Según Calvo, las propuestas a medio y largo plazo se tienen que incluir en los presupuestos con esos informes de viabilidad y disponibilidad presupuestaria y las que se puedan ejecutar a corto plazo se harán de inmediato con modificación presupuestaria de las cuentas actuales, que son las del año pasado prorrogadas.

Y sobre los plazos, Calvo asegura que Unidas Podemos en cuanto al acuerdo programático a corto plazo "va a tener una propuesta como mucho a principios de la semana próxima". "Dentro de eso, las actuaciones condicionadas a presupuestos y habrá que trabajarlo en febrero, para tener una propuesta de cara a este mes o a marzo. Esa derivada dependerá de que lleguemos a un cuerdo. Lo que por nuestra parte sea aplicable a corto plazo será de acuerdo inmediato. Nuestro planteamiento es adaptable", dice.

E insiste: "Lo que sea de corto plazo dentro de los actuales presupuestos será de acuerdo fácil. Lo que no haya partida presupuestaria ahora estará condicionado a tener nuevos presupuestos. Y seguiremos en esa línea propositiva", matiza Calvo, que confía en tener solucionada la negociación antes de ese plazo del 15 de marzo.