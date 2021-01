Un profesor de la Universidad de Granada utiliza series como ‘La Casa de Papel’ o ‘Merlí’ para motivar a sus estudiantes

La Capacidad de Planificación de El Profesor (La Casa de Papel), la Conciencia Crítica de Merlí (Merlí) o el Inconformismo de Katniss Everdeen (Los Juegos del Hambre). Son algunos de los valores que debe tener el docente perfecto, y que Isaac Pérez, profesor del departamento de Educación Física de la Universidad de Granada (UGR), analiza con sus alumnos en el marco de un proyecto de innovación docente.Este proyecto se denominado Vitruvio, porque parte de la idea de El Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, “haciendo un paralelismo al tratar de estables aquellos aspectos claves que definen a un buen docente, al “docente perfecto”. Y esto lo he planteado a partir de algo que para nuestro alumnado es enormemente cotidiano y significativo (uno de los pilares en educación), como es la ficción”, explica Pérez, que utiliza estos recursos educativos en el Máster de Profesorado, concretamente en la asignatura del módulo específico Aprendizaje y Enseñanza de la Educación Física.En su asignatura, Isaac Pérez ha identificado quince personajes de diferentes referencias fílmicas (lo que ha aumentado la predisposición y motivación de los alumnos de forma considerable), con una característica, competencia o valor destacada,con la intención de que el alumnado tenga una referencia más real (gracias a la ficción) de lo que supondría su desarrollo.

“Así, durante este curso cada semana vamos dando color a un nuevo personaje y planteando nuevos retos a partir de él. En ellos, el alumnado deberá desarrollar o evidenciar que cuenta con la característica, competencia o valor en cuestión. El feedback inicial que obtendrán tras cada reto será también a partir de una conocida frase de ficción, en este caso, del universo de Star Wars: “Este es el camino” (The Mandalorian) o “Que la Fuerza te acompañe…, la próxima vez” (Star Wars). De recibir esta última valoración tendrán la posibilidad de volver a resolver el reto planteado nuevamente, tratando de ir más allá y dando su mejor versión pues, de lo contrario, no lograrán convertirse en "docentes de ficción”, de esos que son capaces de lograr un aprendizaje de alto impacto en su alumnado”, explica el profesor de la UGR.Desde que empezó a impartir clases en la Universidad de Granada, Isaac Pérez ha aprovechado el potencial de la ficción en sus clases, confirmando no solo el enorme factor motivador que esta supone para el alumnado, sino que es un recurso fantástico para entender la realidad educativa en general y, en particular, para experimentar y aprender a gestionar emociones, desarrollar competencias y valores o explicar ideas vinculadas a la Educación.Se da la circunstancia de que, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, las clases, como todas las de la UGR, se están impartiendo a través de Internet, “y aún así el grado de motivación del alumnado está siendo impresionante”, explica Pérez.Además, en el proyecto Vitruvio tiene un gran protagonismo una metodología de trabajo denominada flippedtion learning (un juego de palabras), “en la que combinamos la base del flipped learning (aprendizaje invertido) y la ficción. En él, partimos del visionado de capítulos de series de televisión o películas fuera del aula por parte del alumnado (a partir del material que les proporciono mediante fichas de visionado) para, posteriormente, tras su análisis y reflexión en casa, enriquecer su proceso formativo en el aula compartiendo y construyendo conocimiento de forma cooperativa. De este modo, los habituales “deberes” se han convertido, por experiencias previas, en “quereles”, como dicen los alumnos”, concluye Pérez.El profesor de la UGR comenzará en breve otro proyecto de innovación docente basado en la gamificación, dentro del Plan de Formación e Innovación Docente (FIDO) 2020-2022 de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada.