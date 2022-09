La Universidad de Granada lidera en España Erasmus+ KA171, el programa de la UE para la movilidad internacional de estudiantes y personal

La Universidad de Granada se sitúa a la cabeza en España del proyecto de movilidad internacional Erasmus+ KA171. La institución granadina ha obtenido un presupuesto para este programa de 1.875.770 euros, el 9,32% del total presupuestado a nivel nacional.

La UGR ha logrado financiación para el desarrollo de proyectos de movilidad con 71 países de los cinco continentes. Las cantidades mayores son para programas en la región de África subsahariana, con 351.170 euros (Gambia, Sudáfrica, Somalia y Mozambique, entre otros países), Vecindad oriental, con 346.690 euros (Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Ucrania), Mediterráneo, con 273.090 euros (Palestina, Jordania, Túnez, Argelia…), Balcanes occidentales, con 270.250 euros (Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Kosovo), América Latina, con 250.130 euros (Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay…) y Asia, con 155.380 euros (Camboya, Myanmar, Vietnam, Tailandia…).

La segunda institución española en volumen de fondos financiados es la Universidad de Valladolid, con 1.382.605 euros, y después siguen las universidades de Málaga, Jaén y Cádiz.

El programa Erasmus, acrónimo del nombre oficial en inglés, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, es un plan de gestión de diversas administraciones públicas que apoya y facilita la movilidad académica de estudiantes y personal de universidades dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y en países socios del resto del mundo.

Erasmus+ tiene por objeto modernizar y mejorar la Educación Superior en Europa y el resto del mundo. Ofrece múltiples oportunidades a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior, estudiantes universitarios, doctorandos, profesorado e instituciones de todo el mundo. Ayuda al estudiantado y al personal de las instituciones educativas a mejorar sus aptitudes y sus perspectivas de empleo.