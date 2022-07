Un profesor de la Universidad de Granada participa en una ascensión solidaria al Kilimanjaro que permitirá investigar la respuesta del organismo de los diabéticos a situaciones extremas

La aventura solidaria 'Xperiencia Kilimanjaro' ha realizado una ascensión a la montaña más alta de África (5.895 metros sobre el nivel del mar) en la que han participado, junto a un equipo de sanitarios, tres pacientes diabéticos tipo 1 (dependientes de insulina). El profesor del Departamento de Histología de la Universidad de Granada Miguel Sola García ha formado parte de la actividad. En la puesta en marcha de esta aventura ha trabajado el proyecto El poder del chándal.

Durante el ascenso, el equipo médico (que ha supervisado en todo momento a los pacientes participantes) ha tomado muestras sanguíneas periódicas para estudiar cómo se comportan en altitud los elementos que conforman la sangre. Además, los sanitarios han registrado otras variables como glucemias (a través de sensores instalados en todos los participantes, diabéticos y no diabéticos), lactado y otros parámetros relevantes para la diabetes y para entender cómo un sobreesfuerzo hecho con hipoxia (falta de oxígeno provocada por la disminución de la presión atmosférica en altitudes elevadas) puede afectar al cuerpo sano y al que sufre patología crónica como la diabetes.

“Las mediciones realizadas pretenden entender el funcionamiento del organismo en situaciones extremas. En el caso concreto de la glucosa, el gasto es diferente según la altitud, por lo tanto la insulina debe reducirse para no producir hipoglucemias”, explica el profesor de la UGR Miguel Sola.

Esta experiencia no solo ha servido para diabéticos. Entender el cuerpo en situaciones extremas aporta conocimiento para estas actividades, “pero concretamente viene a normalizar que un diabético también puede realizar actividades en condiciones extremas. Solo hace falta entender el organismo y adaptarnos a sus necesidades”, destaca Sola en el comunicado remitido por la Universidad de Granada.

El investigador de la UGR ha obtenido en la aventura muestras sanguíneas de los participantes a diferentes altitudes para realizar extensiones y estudiar ahora en Granada qué pasa con la sangre cuando se asciende tanto. Miguel Sola responderá a cuestiones como los cambios de los componentes sanguíneos al producirse la hipoxia.

En esta expedición también ha participado un paciente gran quemado (más del 60% del cuerpo) que precisó, en su día, un trasplante de piel artificial ideada y desarrollada en el Departamento de Histología de la UGR. “Ha sido un reto personal para ayudar y hacer ver que después de un accidente de similar magnitud, a veces la recuperación es posible y se pueden realizar actividades como las de cualquier otra persona con entrenamiento”, detalla Sola.

Solidaridad en la región tanzana de Moshi

A lo largo de esta expedición, los sanitarios también han atendido a pacientes en la región de Moshi (Tanzania), donde las personas sufren una falta extrema de recursos. “No había medicamentos, no se podía tomar la tensión ni la glucemia, no podían estudiar el feto en los embarazos, no tenían recursos para eliminar residuos potencialmente contaminantes”, describe Miguel Sola. La expedición ha construido una incineradora de residuos (para evitar que los niños jueguen con restos sanitarios) y ha donado comida y material a una escuela de la zona. Diversas actividades previas al viaje han permitido recaudar dinero y se prevé que haya una continuidad asistencial en Moshi.