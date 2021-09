La Universidad de Granada coordina LIFE Wood for Future, un proyecto para recuperar las alamedas de la Vega

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presidido el acto de lanzamiento del proyecto europeo LIFE Wood for Future, una iniciativa que trabaja en la recuperación de las alamedas de la Vega de Granada para la mejora del medio ambiente, la biodiversidad y el fomento de la economía, industria y construcción bajas en carbono. El proyecto, coordinado por la UGR, se estructura mediante el desarrollo y demostración de nuevos productos con base en madera de chopo.

El acto de presentación se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y ha contado también con la participación del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Granados; y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, Juan Manuel Santiago.

LIFE Wood for Future cuenta entre sus socios con la Diputación de Granada, la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) y la spin-off forestal 3edata. Además, también dispone de asociados como el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), las organizaciones no gubernamentales Salvemos la Vega - Vega Educa y la Asociación Árboles contra el Cambio Climático (ACCC), o la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

En las jornadas de lanzamiento se han realizado charlas técnicas que han puesto de manifiesto la situación actual del sector, la gran oportunidad de futuro en el marco del Pacto Verde Europeo, y el perfecto encaje en los planes europeos de reconstrucción New Generation. Estas intervenciones han sido Proyecto LIFE Wood for Future, de Antolino Gallego, coordinador del proyecto y catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada; “El chopo en la estrategia española de cambio climático”, de Marta Hernández, perteneciente a la Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; “Presente y futuro de la industria de la madera de chopo en España y Europa”, de Ignacio García, gerente de la Asociación Española de Fabricantes de Tablero Contrachapado (AEFCON); “El sector primario del chopo en Granada. Innovaciones propuestas por LIFE Wood for Future”, de Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); y “Nuevos productos estructurales propuestos por LIFE Wood for Future”, de Manuel Guaita, director de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de Compostela.

Entre los asistentes al acto, además de los pertenecientes a las entidades socias del proyecto, se ha contado con la presencia de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del sector del chopo de Granada (propietarios, agricultores y empresarios), el IFAPA, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y la Oficina de Proyectos Internacionales de la UGR, la Asociación de Populicultores de Granada, el Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía (COAMBA) , la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la empresa certificadora de gestión forestal sostenible PFEC, el Consejo Social de la Universidad de Granada, el Consejo Social de Granada, el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Duero, el Consorcio La Vega-Sierra Elvira, Salvemos la Vega - Vega Educa, ACCC, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, el Clúster de Construcción Sostenible, la Delegación Territorial de Turismo de Granada, la Cámara de Comercio de Granada, estudios de arquitectura, General de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, Ayuntamiento de Gójar y el Instituto Virgen de las Nieves.