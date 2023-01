La Universidad de Granada entre las 44 ‘Universidades Europeas’ seleccionadas por la UE

UNIgreen, SEA-EU, Arqus y Ulysseus son las cuatro alianzas de universidades en las que participan universidades andaluzas y que han sido seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de la iniciativa 'Universidades Europeas', que forma parte del programa Erasmus+ 2021-2027 y que cuenta con un presupuesto de más de 1.100 millones de euros.

La Universidad de Granada no se queda atrás para Europa y entra dentro de la lista. La UGR ha sido seleccionada siguiendo un riguroso proceso de concurrencia competitiva, llevado a cabo por evaluadores independientes que evalúan el potencial transformado de cada alianza y el potencial impacto cualitativo de las mismas en sus ecosistemas.

La Universidad de Granada forma parte de la alianza Arqus, orientada a la generación de respuestas innovadoras a tres grandes prioridades temáticas interconectadas para el siglo XXI: cambio climático y desarrollo sostenible; inteligencia artificial y transformación digital; identidad europea y patrimonio. Las otras siete universidades que forman parte de la alianza Arqus son: Graz University (Austria), Leipzig University (Alemania), University Lyon 1 Claude Bernard (Francia), University of Minho (Portugal), University of Padova (Italia), University of Vilnius (Lituania) y University of Wroclaw (Polonia). Esta alianza también renueva en 2022 el respaldo obtenido en la primera convocatoria de 2019 y agrupa a más de 310.000 estudiantes. La Comisión Europea ha destacado que sus objetivos y las acciones son muy pertinentes e identifican los principales problemas de la educación universitaria europea y los importantes retos de la sociedad.

Hasta la fecha han sido seleccionadas 44 Universidades Europeas integradas por aproximadamente 340 instituciones de educación superior de 31 países, entre las que se incluyen las iniciativas promovidas por las universidades de Almería, Cádiz, Granada y Sevilla, según se recoge en un informe elaborado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Actualmente se encuentra abierta una nueva convocatoria con la que la UE pretende alcanzar la cifra de 60 Universidades Europeas para mediados de 2024. Cada una de estas alianzas recibirá una financiación de hasta 14,4 millones de euros para el desarrollo de sus actividades conjuntas en un periodo de cuatro años.

La iniciativa 'Universidades Europeas' nace en la Cumbre de Gotemburgo de 2017 en la que los líderes de la Unión Europea acordaron reforzar las asociaciones estratégicas entre instituciones de enseñanza superior, propiciando la creación de redes de universidades que permitiesen a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países de la UE, con el objetivo último de contribuir a la competitividad internacional de las universidades europeas.

Las Universidades Europeas son alianzas de centros de enseñanza superior de toda Europa que cooperan en materia de educación, investigación e innovación en beneficio de su estudiantado, su profesorado y personal investigador y el conjunto de la sociedad. Estas redes de universidades no solo cooperan entre sí, sino que colaboran con organizaciones no gubernamentales, empresas, autoridades locales y regionales con el fin de aumentar la calidad y ampliar el alcance de la educación superior en Europa.

Esta iniciativa ha sido desarrollada conjuntamente por las instituciones de educación superior, las organizaciones de estudiantes, los estados miembros de la UE y la Comisión Europea, y entre sus objetivos se pueden destacar la promoción de los valores europeos; la mejora de la calidad, el rendimiento y el atractivo internacional de las universidades; la búsqueda de un impacto estructural y sostenible en la sociedad; el enfoque a largo plazo de las alianzas; y el impacto en el Espacio Económico Europeo, el Espacio Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEA, ERA, EHEA en sus siglas en inglés).

Las alianzas seleccionadas deberán impartir programas formativos flexibles y personalizados, con un currículum europeo, utilizando sistemas pedagógicos innovadores y un enfoque multidisciplinar. La movilidad será un elemento integral, no opcional, de los programas, tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal investigador.

La última convocatoria de la iniciativa Universidades Europeas está dotada con un presupuesto de 384 millones de euros y se encuentra abierta hasta el 31 de enero.