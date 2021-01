¿Cambiará la Universidad de Granada el calendario de exámenes por la tercera ola? Estas son las medidas del resto de universidades andaluzas

El comunicado remitido por los rectores andaluces el pasado fin de semana abre la puerta a medidas como modificar el calendario de exámenes o aumentar las actividades online (“sean docentes o las de evaluación”), opciones que ahora la Universidad de Granada (UGR) puede desarrollar (o no) dentro de su autonomía universitaria y que ya se han desarrollado en otras instituciones. El comunicado, poco concreto, establece la posibilidad de tomar medidas para reducir la movilidad, un aspecto especialmente sensible en el caso de la UGR, con unos 27.000 estudiantes de otras provincias. Incluso dentro de Granada tiene matriculados que residen en alguno de los pueblos que sufren el azote de la tercera ola y han visto restringidos horarios y movilidad por su elevada tasa de contagios.

Mientras la UGR desarrolla, o no, una nueva batería de medidas de cara a las pruebas que comienzan mañana martes, entre el resto de universidades públicas andaluzas las hay que han tomado medidas drásticas. En el caso de la Universidad de Almería (UAL), su rector, Carmelo Rodríguez, firmó una resolución el pasad sábado por la que se determina “la no realización en forma presencial de los exámenes de la convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre, tanto en Grado como en Máster, desde el 18 de enero, incluido este día, debiéndose adaptar las pruebas a un formato no presencial”. “Excepcionalmente, solo se permitirá realizar de forma presencial aquellos exámenes cuya adaptación al formato no presencial no sea posible, para ello habrá que solicitar la autorización al Vicerrectorado de Ordenación Académica, alegando una causa justificada (por ejemplo, el uso de laboratorios)”, abunda la resolución, que prevé el retraso en las pruebas presenciales previstas para hoy lunes y mañana martes al 25 y 26 de enero. El comienzo segundo cuatrimestre, además, se retrasa al 28 de enero.

En el caso de Cádiz, el rector de la UCA, Francisco Piniella, permite “realizar cuantas adaptaciones de los calendarios académicos sean convenientes para aplazar, si ello fuera necesario, el desarrollo de los procesos de evaluación” en los campus de Jerez y Bahía de Algeciras. En los campus de Cádiz y Puerto Real –siempre que no se llegue a la tasa 500 y se cierren perimetralmente los municipios– se permiten pruebas presenciales, aunque se permite modificar el modelo de prueba al formato virtual.En Córdoba la UCO suspende los exámenes del 18 al 23 de enero. En esos días, la docencia en másteres pasa al formato online. La resolución del rector, José Carlos Gómez, prevé “retrasar para todos los grados el inicio del segundo cuatrimestre hasta el 22 de febrero de 2021”, con la salvedad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

En Huelva la toma de decisión sobre los exámenes y calendario se realizará hoy lunes, según informó la UHU en sus redes sociales, tras la reunión de la rectora, María Antonia Peña, con distintos “responsables” universitarios. A través de este canal, la institución recuerda que el acuerdo entre las universidades andaluzas “nos permitirá adaptar el calendario y adaptar la evaluación de los exámenes al modo online”.

En cuanto a la Universidad de Jaén, su rector, Juan Gómez, da luz verde mediante una resolucion a la utilización del formato de evaluación online que aparece en las guías docentes de aquellas asignaturas cuyos exámenes están programados entre el jueves 21 y el sábado 30 de enero de 2021. Las asignaturas que adapten su evaluación a la modalidad online se publicarán en página web de la UJA, mañana martes 19 de enero, a las 10:00 horas.

La Universidad de Málaga (UMA), la última resolución data del 13 de enero, antes del acuerdo del sábado entre los rectores andaluces. Este documento establece que los los exámenes podrán ser presenciales si así lo establece la programación docente y que, en el caso de que sea sí, se deberán seguir las pautas de Salud.También señala el documento firmado por José Ángel Narváez que estas instrucciones “lógicamente” podrán cambiar en función de la pandemia.

En Sevilla, las clases presenciales en la Hispalense han durado una semana. Las últimas instrucciones determinan la vuelta al escenario virtual. Se mantienen las pruebas de evaluación “de la forma en la que estuvieran previstas”. En el resto de normativa publicada añade la necesidad de coordinación y la obligación de mantener las instrucciones sanitarias para realizar los exámenes. En la Pablo de Olavide ya se anunció que la docencia en el segundo cuatrimestre comenzará de forma telemática y se mantendrá así al menos hasta el 3 de abril.