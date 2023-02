Arranca la maquinaria electoral en la Universidad de Granada: En pruebas la presentación de candidaturas a rector

Ya está en marcha la maquinaria electoral para elegir el próximo rector de la Universidad de Granada. Será la próxima primavera cuando la comunidad universitaria de la UGR elija entre los candidatos. Por ahora se han postulado dos opciones, Pedro Mercado y Pedro García. Uno de los dos, si no se presenta una tercera posibilidad, será el sucesor de Pilar Aranda, en el cargo de rectora desde 2015 y que este 2023 cumple su segundo mandato al frente del Rectorado.

Aunque no se conoce el calendario electoral sí es sabido que las elecciones serán en primavera, por lo que coincidirán con la campaña de las municipales. En la sede electrónica de la Universidad de Granada y todavía en fase de prueba está activa la pestaña de presentación de candidaturas. Se explica en este apartado -que no está habilitado todavía, pero sí en fase de pruebas- que a través de este procedimiento se permite "a catedráticos de la Universidad de Granada presentar su candidatura en procesos electorales a rector" o rectora. A día de hoy todavía no está en vigor la nueva Ley de Universidades, por la que se posiblemente, según el texto que ha pasado por el Parlamento y ahora deberá pasar por el Senado, se cambie el procedimiento para elegir al máximo mandatario de las universidades públicas españolas. En el texto del proyecto de ley de la LOSU se establece que el rector deberá ser funcionario doctor -no se requiere ser catedrático, como hasta ahora- y limita el mandato a seis años, en lugar de dos mandatos de cuatro años cada uno.

"Cada catedrático de la Universidad de Granada puede presentar su candidatura en los procesos electorales a Rector/a a través de la sede electrónica", señala la pestaña de la sede electrónica de la Universidad de Granada.

"El procedimiento finalizará mediante la publicación de la proclamación provisional de candidaturas, la cual sustituirá a la notificación a las personas interesadas, surtiendo sus mismos efectos. No obstante lo anterior, serán objeto de notificación los actos administrativos que desestimen total o parcialmente las candidaturas presentadas". Tras la publicación de la proclamación provisional de candidaturas se abrirá un plazo para reclamaciones o renuncias, explica la sede electrónica, que también cuenta con otro procedimiento en pruebas relacionado con las próximas elecciones a rector, la de reclamación contra el censo electoral.

Será el consejo de gobierno el que a propuesta de la junta electoral aprobará el calendario electoral. La campaña electoral, en la que por ahora serán protagonistas Pedro Mercado y Pedro García, tendrá lugar desde el día siguiente a la proclamación definitiva de candidatos hasta las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior a la jornada de reflexión.