La Universidad de Granada acata el cierre "excepcional" sin contemplar una posible prórroga

La Universidad de Granada, a regañadientes por no estar de acuerdo con la medida adoptada, ha comunicado a su comunidad universitaria que acata las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía, y que al final se han reducido a diez días, para la posible reanudación de la actividad docente presencial el próximo lunes 26 de octubre, si no hay una prórroga de la situación "excepcional". Esta posibilidad no aparece ni siquiera reflejada en el mensaje que la UGR difundió la noche antes de la suspensión, tras la publicación de última hora en el BOJA.

Estimada comunidad universitaria:

La Junta de Andalucía acaba de publicar en el BOJA extraordinario núm. 65, la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en los centros docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias de la localidad de Granada.

"Aún cuando los espacios de la Universidad de Granada son espacios seguros en los que se respetan con rigor todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias, nuestra lealtad institucional nos lleva a aplicar estas medidas y a trasladar a la comunidad universitaria la siguiente información.

Las medidas específicas son preventivas, temporales y de carácter excepcional, y serán de aplicación durante un periodo de 10 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden, es decir, desde las 08.00 horas del jueves 15 de octubre al sábado 24 de octubre (ambos inclusive). Dichas medidas se concretan en: