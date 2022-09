La Universidad de Granada pide a sus facultades que "indaguen" si sus erasmus tienen problemas de alojamiento

La Universidad de Granada (UGR) ha pedido a sus escuelas y facultades que recopilen información sobre los posibles problemas de alojamiento que pueden tener sus estudiantes erasmus en las ciudades de destino tras conocerse la queja de grupos de españoles en varios puntos de Europa que denuncian que no encuentran dónde pernoctar. Según indican desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución granadina "se ha tenido constancia de dificultades para encontrar alojamiento en ciudades de Alemania y Países Bajos".

"Sabemos por nuestros centros y por la Oficina de Relaciones Internacionales que ha habido casos de renuncias por parte de los estudiantes ante esta dificultad, por lo que han decidido regresar, en unos casos, o bien ni siquiera partir a sus destinos, en otros", apunta la UGR en una nota, en la que recuerda también que las cifras de movilidad internacional "se han recuperado de forma muy rápida" tras la pandemia y que, este curso 2022/2023, "una cifra cercana a los 3.000 estudiantes han comenzado o realizarán su movilidad en más de 50 países".

"Desde hace varios días se tiene conocimiento a través de los medios de un problema generalizado de estudiantes españoles que no encuentran alojamiento en sus lugares de destino. El problema parece centrarse especialmente en Italia, destino preferente de los estudiantes de la Universidad de Granada, y concretamente en las ciudades de Bolonia, Ferrara y Padova", recuerda la UGR en esta nota, en la que añade que "a este respecto cabe indicar que algún centro de nuestra Universidad fue advertido, durante el curso pasado, por su homólogo de la Universidad de Padova, de esta problemática". Grupos de estudiantes, entre los que hay andaluces, denuncian que no pueden encontrar alojamiento ya que las agencias y los propietarios se niegan a arrendar a estudiantes erasmus españoles. El ministro de Universidades, Joan Subirats, indicó en una entrevista concedida a TVE que ayudará a los universitarios del programa Erasmus que llevan días en Italia sin alojamiento y, "más allá de la anécdota, que es importante porque afecta a mucha gente", la movilidad seguirá creciendo y se deben "evitar estos costes".

Sobre las consecuencias de esta situación, desde la Universidad de Granada se aclara que "de cualquier modo, el número de renuncias, según nuestra Oficina de Relaciones Internacionales, no es superior al de cualquier año normal de movilidad. Preguntados los centros al respecto, no parece que afecte a más de una veintena de estudiantes, si bien no se han podido filtrar todas las renuncias recibidas para conocer el número exacto de las debidas a este problema", el del alojamiento.

"Por otra parte, tampoco existe constancia de problemas de alojamiento para los estudiantes extranjeros que realizan su movilidad en nuestra Universidad", señala la misma fuente. En este punto, desde la asociación Erasmus Student Network se indica que "hemos estado ayudando a estudiantes informándoles de páginas web donde pueden buscar" alojamiento, "además de ponerles en contacto entre ellos en nuestro grupo de Facebook para que puedan encontrar habitación" para residir en Granada. "Los problemas con el alojamiento considero que han sido los típicos por los que atraviesa todo estudiante a la hora de buscar piso... Poco a poco todos se han ido colocando que nosotros sepamos", apuntan desde esta asociación.

La Universidad de Granada "ha enviado instrucciones" a las facultades y escuelas de la UGR para que "indaguen aún más en este problema y contacten con sus homólogos en los correspondientes destinos. Los centros son plenamente conscientes de que cualquier estudiante de la UGR que haya decidido renunciar a su movilidad por este problema deben ser incorporados a la docencia regular en Granada. No tenemos constancia de ninguna queja oficial al respecto", finaliza la nota.