La Universidad de Granada recibirá 26 millones más con el nuevo sistema de financiación de la Junta

26 millones más. La Junta de Andalucía ha dado a conocer a las universidades en cuánto ascendería la aportación de la Administración andaluza para este 2022 con el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas y el dato para la Universidad de Granada (UGR) destaca de forma positiva. El presupuesto para este año sería de 361,6 millones, 26 millones más que en 2021 (335,6), lo que supone un incremento del 7,8% bien visto por el equipo de gobierno de la UGR. La rectora, Pilar Aranda, indicó que "desde luego" el aumento beneficia a la institución granadina, aunque también expresó la petición de suficiencia financiera "para todos".

"Evidentemente, que la Universidad de Granada se vaya a situar casi en un 8% de incremento respecto al año pasado me parece bien, desde luego", explicó en la comparecencia conjunta con el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. "Lo que no quiero es que ni que se hunda ninguna Universidad, ni que ninguna Universidad tenga crecimiento cero", insistió. "No podemos ahogar el desarrollo de una institución, es que creo que están dando tan buenos resultados al desarrollo" del entorno. Las fricciones por el sistema de financiación han provocado quejas en las universidades de Jaén y Huelva, que recibirían 2,3 y 1,8 millones respectivamente este año. En el sistema universitario andaluz la de Córdoba sería la que porcentualmente más crecería en cuanto al presupuesto, un 9,1 %, mientras que la de Sevilla aumentaría su partida un 2,6%, lo que supone 10 millones más.

Este nuevo sistema distribuye la financiación según dos áreas: un 90% de los fondos se van a financiación básica y un 10% a financiación estratégica. El dinero destinado a la financiación básica se reparte entre financiación operativa, esto es cubrir los costes salariales de mantenimiento y de funcionamiento (partida que se lleva el grueso del presupuesto, el 80%) y un 10% para convergencia, para corregir los desfases estructurales y cubrir programas como las becas Erasmus (que cuentan con financiación autonómica) o la bonificación a las matrículas.

La financiación operativa se reparte en función de tres variables, docencia (créditos matriculados, estudiantes de doctorado...), investigación y transferencia (que tiene en cuenta lo conseguido en convocatorias públicas, donde la UGR es muy solvente) y costes de personal, donde la UGR también tiene un peso notable, con más de 3.600 docentes y 2.600 trabajadores de administración y servicios.

En cuanto a la financiación de convergencia (destinada a gastos recurrentes, becas y ayudas para obtener el B1), un 6% se reparte de forma equitativa entre todas las universidades. El otro 4% depende en función de las ayudas y becas Erasmus de cada universidad. En esto también la UGR apunta alto, ya que es líder nacional en movilidad.

La financiación estratégica, que supone un 10% del total de los fondos, se reparte en función de docencia, investigación y transferencia, pero pondera más los resultados obtenidos en el laboratorio y la transferencia. Se pretende con esto incentivar la actividad de I+D+i y que los logros pasen de los departamentos a la empresa.

El modelo aplica una cláusula de salvaguarda del 100% de los recursos a los que se suma un 2,8% para cubrir los gastos que conlleva la subida salarial a los funcionarios y el incremento vegetativo. En total, las diez universidades públicas andaluzas se repartirán 1.581,6 millones de euros en 2022, un 15,4% más que en 2018, según los datos de la propia Junta.

Visita de Espadas

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, tras su encuentro con la rectora de la UGR indicó que si objetivo era "incorporar" los proyectos estratégicos de la Universidad "a lo que son las prioridades del Gobierno de la Junta de Andalucía". Entre estos proyectos citó la apuesta por ser sede de la Agencia y Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Sobre la financiación, el líder de los socialistas andaluces explicó que que a finales del pasado año apostaron por una "financiación adicional a los presupuestos de 2021 para el conjunto de universidades públicas andaluzas" de unos 200 millones de euros. Aquella propuesta no salió al no haber acuerdo para sacar adelante las cuentas regionales para este año.

Sobre el nuevo paso dado en cuanto al sistema de financiación, Espadas esgrimió que "entendemos que la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno andaluz resuelve algunas cuestiones", como la "infrafinanciación" de la UGR "aunque a mi juicio sigue siendo insuficiente para el potencial y las necesidades de recursos que tendría la Universidad" pública andaluza. Otro aspecto que destacó el socialista es que aunque se resuelve parte del problema que sufría la Universidad de Granada con una propuesta que consideró "aceptable", hay quejas en otras instituciones que percibirán menos. "No podemos plantear ni competencia ni agravio entre universidades públicas andaluzas", expuso.