La Universidad de Granada es la andaluza mejor posicionada en todos los rankings internacionales, según un informe de la Junta de Andalucía

La Universidad de Granada (UGR) es la universidad andaluza mejor posicionada en los principales rankings internacionales. Así se desprende del informe Posición de las universidades andaluzas en los rankings internacionales, elaborado por el Área de Estudios y Prospectiva de la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía).

En este informe se ha analizado la posición de las universidades andaluzas en los principales rankings mundiales: Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019, World University Ranking 2020, QS World University Rankings 2020 y otros rankings internacionales, como SCIMAGO Institutions Rankings, The Center for World University Rankings, Best Global Universities, Round University Ranking (RUR) y National Taiwan University Rankings (NTU).

Ranking de Shanghai

En el caso del Ranking de Shanghai, de las 1.000 instituciones que muestra este ranking, se observa que 6 universidades andaluzas están comprendidas entre ellas, que son la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Sevilla (US), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad de Málaga (UMA).

En el TOP 500 de las universidades analizadas en el ranking (‘ARWU World Top 500 Candidates 2019’), figuran la UGR y la US. La UGR es la 2ª universidad de España mejor situada en el ranking (rango [2-5]), y sólo es superada por la Universidad de Barcelona. La institución académica granadina comparte esta segunda posición con las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona y de Valencia.

En el caso del Ranking de Shanghai por especialidades o áreas científicas, la UGR ha mantenido su presencia en este ranking 2019 en 35 disciplinas científicas. Entre las especialidades con mayor impacto están aquellas que consiguen situarse en el top 100.

Concretamente, la UGR cuenta con cinco especialidades en la élite científica mundial: Documentación (puesto 36), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (puesto 37), Ingeniería Minera y Mineral (puesto 47), Ciencias de la Computación (rango 76-100) y Matemáticas (rango 76-100).

World University Ranking 2020

En The World University Rankings global, la primera universidad andaluza que aparece en el ranking es la UGR, dentro del rango que comprende a las 601-800 instituciones incluidas en el mismo. A continuación, están las universidades UCA, UCO, UJA, UMA y US en el tramo de las 801-1000. Por último, la UAL se sitúa a partir de la posición 1.001.

En este ranking por áreas científicas, la UGR es la universidad andaluza que ocupa mejor posición, ubicándose en el rango 601-800 en prácticamente todas ellas.

QS World University Ranking

En QS World University Ranking solo aparecen dos universidades andaluzas: la UGR y US, en las posiciones 511-520 y 601-650, respectivamente. La UGR es, de nuevo, la universidad andaluza mejor posicionada.

Por áreas, la UGR se encuentra entre las mejores 100 universidades del mundo en Agricultura y Bosques; entre las mejores 150 en Arqueología, Lingüística y Educación, y entre las mejores 200 en Lenguas Modernas, Ciencias de la Tierra y Marinas y Ciencias Ambientales.

Otros rankings internacionales

El Scimago Institutions Ranking (SIR) 2020 es una clasificación de instituciones académicas nacionales, y de las 63 universidades públicas y privadas españolas, y la UGR es la única andaluza entre las 10 primeras.

En el Center for World University Rankings (CWUR), teniendo en cuenta solo el ranking nacional, de las 53 universidades públicas españolas que aparecen en el mismo, dos universidades andaluzas se encuentran dentro de las 10 primeras, UGR y US.

En el caso del Best Global Universities Rankings 2020, teniendo en cuenta únicamente el ranking nacional, de las 49 universidades españolas sólo la UGR se encuentra entre las 10 primeras.

En el National Taiwan University Rankings (NTU) 2019, de las 53 universidades públicas españolas que aparecen, dos universidades andaluzas se encuentran dentro de las 10 primeras: la UGR y la US. La UGR es, de nuevo, la universidad andaluza más destacada, situándose como la 6 de España y la 309 a nivel global.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera Viedma, señala que la posición de la Universidad de Granada en estos rankings “muestra el potencial de nuestra universidad en la generación de conocimiento en todos los campos del saber y nuestro liderazgo en Andalucía. Por ello, felicito a toda la comunidad universitaria, y espero que estos datos sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar las políticas de investigación en Andalucía”.