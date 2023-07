La Universidad de Granada investiga una denuncia de nepotismo en la Facultad de Odontología

La Inspección de Servicios de la Universidad de Granada "está investigando" una denuncia de supuesto caso de nepotismo y trato de favor desvelado por el diario El Mundo y que afecta a un investigador que comenzó a publicar artículos científicos en diciembre de 2014, un año antes de entrar en la Facultad de Odontología de la UGR. Según la respuesta remitida desde la Oficina de Gestión de la Información de la Universidad de Granada a preguntas sobre la información sobre Manuel Toledado Osorio en el diario, la Inspección "está investigando" este asunto y "recopilando información, aplicando la normativa y el código ético".

"Tal y como marca el artículo 12 del Reglamento de la Inspección de Servicios de nuestra institución, este proceso está sujeto a confidencialidad para garantizar la presunción de inocencia de todos los miembros de la comunidad universitaria. Sí podemos confirmar que en este momento no se ha abierto aún expediente disciplinario a nadie por este asunto", señalan las mismas fuentes. Toledano Osorio cuenta con 78 publicaciones científicas según la información de su perfil en Research Gate, una red social de investigadores.

La primera de estas publicaciones data de diciembre de 2014. En ese año Toledano Osorio no cursaba estudios de Odontología en la Universidad. Según la información personal que consta en la web de su clínica dental, el investigador hizo el grado entre los años 2015 y 2020. Fue premio extraordinario fin de grado, premio al mejor expediente en el curso 2019/2020. Consiguió una beca de Iniciación a la Investigación, dentro Plan Propio de Investigación 2019 de la Universidad de Granada y una beca de Colaboración 2020-2021 del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Entre sus numerosos méritos, desglosados en su perfil personal, se encuentran 45 matrículas de honor durante la carrera y estancias de investigación en centros internacionales de reconocido prestigio como la University of Tennesse Health Science Center, Minnesota Dental Research Center for Biomaterials and Biomechanics, el King´s College London y la Universidad Complutense de Madrid.

Además de este currículo, con más de cincuenta artículos en revistas de alto impacto, Toledano Osorio señala en su web que sus padres también son catedráticos de Odontología en la Universidad de Granada. Se trata de Manuel Toledano y Raquel Osorio. Los dos figuran con 310 y 280 artículos científicos en Research Gate. Desde 2014 hasta 2022, en todas las publicaciones científicas de Toledano Osorio aparecen como coautores o su madre, o su padre o los dos. A partir de ese año los papers incorporan a otros miembros del equipo con apellidos comunes.

El código ético al que hace referencia la Universidad de Granada en su respuesta señala que "en ningún caso se hará uso de la posición dentro de la Universidad de Granada para beneficiar a nadie por razones de parentesco o amistad, tanto en la contratación de personal como en cualquier actividad académica o relación comercial. En estos casos, si existe una relación familiar o de amistad, deberá hacerse siempre pública".

En el caso de Toledano Osorio, su web señala que ya su abuelo, Carlos Osorio, era catedrático de Bioquímica y Fisiología en la misma Universidad de Granada. La relación de esta familia con la rama sanitaria viene de lejos, ya que su tatarabuelo, Rafael Requena, era doctor y llegó a hacer la tesis, según indica Toledano Osorio, con Ramón y Cajal.

En el directorio de la Universidad de Granada han desaparecido los datos de contacto de Manuel Toledano Osorio, aunque en su perfil de Reseach Gate figura la UGR como la institución a la que está vinculada este investigador. El último artículo publicado es de mayo de 2023.