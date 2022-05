La hoja de ruta para que la Universidad de Granada esté las 200 mejores del mundo en la próxima década

"Ser reconocida como una de las 200 primeras universidades del mundo de acuerdo con los principales rankings internacionales y conseguir situar a 12 ámbitos científicos entre las 150 primeras universidades del mundo". Este es uno de los hitos, negro sobre blanco, que figuran en el ambicioso Plan Estratégico UGR 2031 recién salido del horno. Tras el proceso de elaboración y el visto bueno de Consejo Social, Consejo de Gobierno y presentación en claustro y ante la comunidad universitaria, toca el turno de hacer realidad las propuestas planteadas en este documento, que marca los "surcos" en los que ahora sembrará la Universidad de Granada.

Estar entre las 200 mejores no es precisamente un objetivo menor. En la actualidad la UGR está en la horquilla que va entre los puestos 201 y 300 del prestigioso Ranking de Shanghai. En España sólo la Universidad de Barcelona ha sido capaz de superar la barrera y entrar entre las 150 instituciones universitarias más relevantes a nivel internacional. Detrás, la Autónoma, la Complutense y la de Granada se manejan en el escalón inmediatamente inferior. Por delante, una nómina de centros encabezados por Estados Unidos y Reino Unido.

Ahora que ya están planteados los objetivos a conseguir, el trabajo de los próximos años, hasta 2031, se centrará en diversas metas. Para ello resulta clave conocer los indicadores que emplean cada uno de los rankings (el de Shanghai es uno de los más relevantes, pero no el único) y trabajar en esa senda. ¿Y qué mide la clasificación asiática? El ARWU (por sus siglas en inglés) maneja seis variables para posicionar a las dos mil instituciones que estudia: desde egresados y profesorado con premios Nobel o Medallas Fields, publicaciones en Nature y Science o investigadores altamente citados. También valora los artículos indexados en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index, en Web of Science y el rendimiento per cápita. Es en el baremo relacionado con investigadores altamente citados donde la UGR puede escalar. El rendimiento de los artículos relacionados con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería sInformática y Telecomunicación (ETSIIT) es notable y ha conseguido crecer de forma notable en los últimos años. En Clarivate Analytics cuenta, según el último informe, con siete de los investigadores más citados del mundo. Cuatro son del área de Ingeniería Informática.

Para continuar con ese crecimiento, el documento del Plan Estratégico establece que "se hace necesario el desarrollo de una serie de medidas orientadas a la captación, retención y actualización del personal investigador y de apoyo a la investigación en la UGR". Para conseguir esto, se determina que la de Granada debe ser una Universidad "atractiva desde el punto de vista de la investigación". Para ello, reseña la necesidad de "una dotación significativa de recursos", como son servicios, espacios o materiales. Una vez que sea capaz de atraer talento, se quiere ofrecer la posibilidad de estabilización, una de las grandes reivindicaciones de la comunidad científica. En esta línea la UGR propone de cara a 2031 diversificar "los modelos de contratación del personal investigador para atender a la variedad de áreas de conocimiento, proyectos y formas de trabajo que coexisten". Otra de las reivindicaciones de años de los investigadores es la necesidad de una simplificación de la burocracia, tarea que también la UGR propone para allanar el camino hacia la excelencia que se propone alcanzar para 2031.

Esa investigación excelente requiere, así lo expresa el plan, de los "mejores recursos humanos, materiales, científicos, económicos, tecnológicos y de difusión". En el ámbito más particular, centra el foco en la supercomputación y la inteligencia artificial, que según expresa el documento "supone un terreno propicio para avanzar en la conformación de un ecosistema de investigación de alta proyección futura, que contribuya a la generación de conocimiento".

Además del trabajo que se haga dentro, se aborda la necesidad de "promover" la colaboración internacional y ser multidisciplinar. También aumentar la financiación. En este punto, la UGR, por boca de su rectora, ha mostrado en varias ocasiones su satisfacción con los avances en el modelo de financiación dela Junta de Andalucía. Por otro lado, se quiere mejorar la captación de fondos desde Europa. La UGR quiere incrementar a lo largo del periodo de vigencia del plan un 25% la financiación competitiva captada del programa Horizonte Europa frente a la captada en el programa Horizonte 2020. De financiación total de proyectos de investigación europeos para 2020 llegaron 7 millones de euros. Por transferencia (patentes o contratos de I+D) se quieren alcanzar los 20 millones, ocho más que lo conseguido en 2021. Por otro lado, se aspira a alcanzar un porcentaje de independencia financiera de obtención de fondos respecto a la financiación global de la institución (fondos propios) que sea al menos del 33%. En el presupuesto liquidado de 2020 ese porcentaje de independencia financiera fue del 28,29%.

El plan, que echa a rodar ahora, prevé ser monitorizado a partir de ahora. Su evaluación permitirá afinar objetivos o marcar nuevas metas. También cuenta con cinco grandes proyectos transformadores, que prometen ser tractores para el desarrollo de un nuevo modelo económico en la provincia: internacionalización a través de la Alianza Arqus, Horizonte V Centenario (que se celebra precisamente en 2031), acelerador de partículas, la rehabilitación y uso universitario de la Azucarera de San Isidro y la creación de un Centro Andaluz de Innovación y Digitalización: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Entornos Virtuales y 5G (CAID) que, con un presupuesto de 48,5 millones.