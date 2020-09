La Universidad de Granada participa en un proyecto europeo destinado a mejorar la enseñanza bilingüe en Primaria

La Universidad de Granada participa en el Proyecto SeLFiE-Steam education and foreign language learning in Europe, un proyecto europeo destinado a mejorar la enseñanza bilingüe en las asignaturas de ciencias en la educación primaria. Esta iniciativa se enmarca en la Acción Clave 2, en concreto en las Asociaciones Estratégicas en el Ámbito de la Educación Escolar, e involucra a las siguientes instituciones europeas: Universidad de Burgos (España), International Trilungual School of Warsaw (Polonia), Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos (España), Universita Ta Malta (Malta), Senior Europa Sociedad Limitada (España) y la Universidad de Granada.

Los 6 socios participantes abordan esta reto dado el enorme apoyo recibido a nivel europeo para la enseñanza bilingüe en los niveles no universitarios. La Comisión Europea está fomentando el desarrollo de nuevos enfoques para mejorar la competencia lingüística de los ciudadanos europeos y, en este contexto, el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) surge como el adecuado para la enseñanza de una asignatura a través de una lengua adicional diferente de la materna.

Aunque la mayoría de los estudios revelan la mejoría en la competencia lingüística de los alumnos en lengua extranjera, otros señalan que el aprendizaje de los contenidos no es tan efectivo y, en particular, los contenidos de ciencias pues el aprendizaje se basa, según señalan, en la memorización de vocabulario científico en la lengua adicional. El equipo de trabajo mantiene la necesidad del trabajo interdisciplinar apoyándonos en propuestas STEAM (Science, Tecnhology, Engineering, Arts, Mathematics) desde el Inquiry-Based Science Education (IBSE) y del Engineering Design Process (EDP) que fomentarán la inclusión de todos los alumnos y promoverán el trabajo cooperativo.

“El objetivo principal es, por lo tanto, mejorar las competencias AICLE de los docentes de Educación Primaria así como la de sus formadores considerando como lengua adicional el inglés, el español y el francés. Además, nos proponemos lograr un avance significativo en la competencia lingüística del alumnado de esos niveles así como en las asignaturas STEAM, trabajando de manera conjunta en el diseño e implementación de un modelo que integre AICLE y STEAM en la Educación Primaria”, señalan los responsables. De manera más específica, el Proyecto pretende formar a los formadores y dar apoyo AICLE a los docentes de primaria, crear vínculos entre la formación inicial y la continua, evaluar el aprendizaje en las áreas STEAM del alumnado de ese nivel, así como el desarrollo de recursos educativos y guías de evaluación o el diseño de guías y materiales que sirvan de apoyo a los docentes. Para todo esto, se diseñará un enfoque metodológico que sirva como herramienta de apoyo al profesorado, una serie de libros de ciencias, adaptados a diferentes contenidos incluidos en los currículos de los países de los diferentes socios así como un repositorio online de materiales.

El Proyecto SeLFiE, que se ejecutará entre octubre de 2020 y septiembre de 2023 y cuenta con un presupuesto total de 331.569,00 €, es una de las diez Asociaciones Estratégicas en las que participa la Universidad de Granada en el marco de la convocatoria Erasmus+ 2020.