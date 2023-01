La Universidad de Granada despide al profesor Neil McLaren

La Universidad de Granada (UGR) despidió ayer al profesor universitario del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras. McLaren fue enterrado ayer tarde y la UGR quiso mostrar sus condolencias por el fallecimiento del docente a través de las redes. "Lamentamos la pérdida Neil McLaren, profesor de la UGR hasta su jubilación. Su amplísima formación y una singular capacidad comunicativa fueron los pilares de una carrera académica metodológicamente visionaria", expresa la institución en un breve hilo publicado en Twitter.

"Maestro de maestros, su estilo académicamente inimitable es un referente para todos los que tuvieron la fortuna de disfrutar de sus clases. Compartimos con sus seres queridos el dolor por su partida. D.E.P".

James Neil Douglas McLaren fue autor de varios libros sobre enseñanza de inglés como idioma extranjero, tanto en Primaria como en Secundaria, publicados por la Editorial de la Universidad de Granada.

La figura de este profesor fue objeto de homenaje en la obra Studies in Honour of Neil McLaren: A man for all seasons, también publicado por la editorial Universidad de Granada. En este trabajo, se indica en la breve sinopsis de la obra, "se deja constancia del agradecimiento, respecto y admiración que su personalidad académica y humana nos ha inspirado". El libro fue presentado con motivo de la jubilación de McLaren, lo que propició que los autores expresaran "el deseo de estar ahí, de poner su trabajo y su conocimiento al servicio de una de las mejores causas que uno puede imaginar, al menos en el ámbito académico: recordar y ser recordados por el compañero, por el colega, por el profesor, por el amigo que le dice adiós a la Universidad sin dejar atrás un solo enemigo, un solo adversario, un solo rencor. Para eso sí hay que ser un verdadero maestro y Neil lo ha sido y lo seguirá siendo, porque su calidad humana no le permite ser de otra manera".