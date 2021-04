La Universidad de Granada "no contempla" una vacunación "prioritaria" de sus trabajadores

La Universidad de Granada (UGR) indicó que "no se contempla" una vacunación "prioritaria" de sus trabajadores. Esta aclaración llega un día después de que se retomara la docencia teórica semipresencial tal y como comenzó en el mes de septiembre tras un parón de seis meses, en los que ha docencia teórica ha sido virtual.

Según informó la Oficina de Gestión de la Comunicación, "hace unos días" el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la institución remitió un correo al personal docente e investigador (PDI) que tenía como objetivo ser "una invitación para actualizar datos de contacto y situación de vacunación del mismo a petición del SAS". una situación que "también es aplicable" al personal de administración y servicios (PAS), añade la Oficina de Gestión de la Comunicación. Hay docentes universitarios que ya se han vacunado al estar dentro de los grupos en los que está prevista la inmunización prioritaria, ya sea por edad o por otras circunstancias, como pertenecer al colectivo de sanitarios. También se ha inoculado el remedio a estudiantes del área de Salud en prácticas y se trabajaba en inmunizar a los de Odontología.

"En previsión de la solicitud de esta misma información por parte de las autoridades sanitarias competentes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha consultado igualmente al personal de los campus ubicados en estas ciudades", añade la institución, que cuenta con unos 3.600 profesores.

"Por otra parte, no se tiene constancia de un cambio en la estrategia de vacunación de las autoridades sanitarias en relación con el personal docente e investigador que, por el momento, continuará vacunándose según los criterios aplicables al resto de la población. Es decir, no se contempla por el momento una vacunación prioritaria", finaliza la respuesta dada desde la UGR. La Universidad, como otros organismos y sindicatos, ha reclamado la vacunación del colectivo de docentes y personal de administración y servicios tal y como se ha planteado en los centros educativos, que sí han sido inmunizados en estas semanas al entenderse que forman parte de un colectivo esencial. La vacunación de docentes y personal de centros educativos no universitarios se realizó a la par que la de agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en el caso de Granada, han sido unas 17.000 las personas vacunadas, según los datos aportados por Educación y relativos a personal de centros públicos, concertados y privados.