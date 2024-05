Un colegio de Valencia dedica un mural a la arqueóloga de la UGR Marga Sánchez

La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Ayuntamiento de Valencia, a través de València Innovation Capital, han dedicado un mural en el colegio L’Albereda a la arqueóloga, divulgadora científica y actual vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada Marga Sánchez Romero, en el marco del proyecto ‘Dones de Ciència’.

El mural, ubicado en el patio del centro educativo valenciano, es obra de la artista mallorquina Laia Fernández-Pacheco. Junto a ella y la propia Marga Sánchez Romero, las grandes protagonistas de la mañana han sido los alumnos y alumnas del colegio, quienes durante las últimas semanas han preparado, junto a sus profesores y profesoras, diferentes actividades en torno a las figuras de la investigadora y la artista, que han presentado en la inauguración.

“Para mí, haber podido pintar este mural ha sido un gran regalo. Lo he disfrutado muchísimo, sobre todo cuando las alumnas y alumnos del colegio se acercaban para preguntarme a quién estaba pintando, qué era cada cosa del mural… Poco a poco han ido viendo cómo iba tomando forma y ha sido muy bonito ver su interés, explicarles un poquito todo el proceso, quién era Marga, qué hacía”, ha destacado Laia.

En el mural, Laia recoge algunos de los aspectos principales de la investigación de Marga Sánchez Romero, plasmando que las mujeres en la prehistoria también cazaban, dándole importancia además a la maternidad y al cuidado de otras personas. “Yo soy mucho de crear personajes y todo ello lo he explicado a través de diferentes figuras, con un mural de colores planos y alguna que otra textura, que dan vida a un mural que me ha encantado pinta”, ha señalado Laia.

Por su parte, Marga Sánchez Romero ha mostrado su alegría y agradecimiento. “Cuando he visto el mural me he puesto a llorar. Estoy maravillada porque trabajo mucho con mujeres e infancia y creo que han sido los grandes olvidados en el discurso histórico. Las mujeres no sólo tenemos que estar en ciencia haciendo ciencia, sino que también tenemos que ser objeto de estudio en muchas disciplinas en las que no se nos ha tenido en cuenta. El ciclo de la investigación sólo se queda completo si haces divulgación y llega a la ciudadanía, como sucede con este proyecto ‘Dones de Ciència’”.

Al acto han asistido también el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla; la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet; el responsable de la Unidad Divulgación y Participación de la Ciencia de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, César López García, y el director de Comunicación de la Universidad de Granada, Carlos Centeno Cuadros.

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha incidido en la importancia de seguir trabajando por la visibilización de las mujeres en muchos ámbitos, “principal objetivo de este proyecto de ‘Dones de Ciència’, con el que desde hace más de cinco años estamos contribuyendo a reducir la brecha de género en el ámbito de las STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y a fomentar vocaciones científicas entre los y las más jóvenes”.

La concejala Paula Llobet ha recalcado “la importancia de tener cada vez más niñas estudiando en ciencia y tecnología, dado que las cifras últimamente no son nada prometedoras. Esas niñas, y la diversidad que representan, son necesarias si queremos convertir a la ciudad de Valencia en el hub de referencia de innovación y emprendimiento tecnológico del Mediterráneo, tal y como nos hemos marcado como objetivo en nuestra estrategia València Innovation Capital”.

37 murales visibilizando a mujeres de referencia internacional

El proyecto Dones de ciència, impulsado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia, cuenta con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con el mural inaugurado ahora en el CEIP L’Albereda son ya 37 los realizados en el marco de esta iniciativa que, desde 2019, está contribuyendo a visibilizar a mujeres de referencia en sus respectivos campos, como lo son Marga Sánchez Romero y Laia Fernández-Pacheco.