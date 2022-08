Valencia, alegría mediterránea, vinos y gastronomía

La gastronomía de la Comunidad Valenciana ha demostrado hace mucho tiempo que junto al arroz y las cocas existe un inmenso conjunto de tradiciones y grandes productos que conviven con profesionales de vanguardia y una cultura gastronómica reconocida con un buen número de restaurantes con Estrella Michelin.

En este viaje por la gastronomía de la Comunidad Valenciana es imposible citar todas las recetas porque tienen infinitas cocinas tradicionales, así que trataré de resaltar sencillamente algunos de sus platos e ingredientes más reconocidos.

La provincia de Valencia nos sabe a horchata, a tomates del Perelló, a embutido de Requena o panquemaos de Alberic. Fideuá de Gandia, Titaina del barrio marinero del Cabanyal en València, ¡la lista no se acaba! El Palmar es el lugar perfecto para averiguar cómo se prepara un auténtico All i Pebre de Anguila y, si viaja en busca de la gastronomía del interior de Valencia, encontrará guisos, gazpachos y ajo arrieros llenos de tradición.

Si nos quedamos en la capital, Valencia se ofrece al visitante como una ciudad abierta, con una oferta cultural amplia y para todos los públicos y gustos, en la que no podemos olvidar la Ciudad de Las Artes y las Ciencias o el Oceanografic), la monumentalidad y belleza incomparables en su casco histórico y unas playas abiertas a la propia urbe.

Y uniendo la monumentalidad y la gastronomía, no podemos dejar de hacer una visita al Mercado Central de Valencia. Éste era el emplazamiento en el que se ubicaba la feria semanal desde la Edad Media hasta el siglo XX, que pasó a ser diaria, lo que suponía un esfuerzo para la colocación y desmontaje de los tenderetes. Así, se construyó este edificio de estructura metálica decorado en cerámica, hierro y cristal. En el edifico sobresale su decoración de azulejería y cristales emplomados y dos esbeltas cúpulas. La mayor de ellas, está rematada por una veleta con la forma de una cotorra, popularmente conocida como 'la cotorra del mercat'. Obra cumbre del modernismo en Valencia, fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en 1928.

Este mercado, como los de otras ciudades españolas, se ha remodelado para que no solo podamos ir a comprar todo tipo de productos frescos y demás, como en cualquier mercado, sino que además hay puestos donde podemos comer in situ sus preparaciones. Destacaría dos:

El Central Bar by Ricard Camarena. El cheff Ricard Camarena es un cocinero y empresario español galardonado con dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol. Cuenta con cinco restaurantes en la ciudad de Valencia, uno en Madrid y otro en Ciudad de México. Su Central Bar en este Mercado cumple con las funciones de los locales tradicionales con el valor añadido del diseño. A precios muy populares, la propuesta gastronómica del Central Bar es muy directa y basada en el concepto kilómetro cero que utiliza productos de proximidad. Para tomar o llevar Pucherito Verde-Sabor Mediterráneo. Si le apetece comer “sano, rico y divertido”, David y Pilar te ofrecen en su puesto ensaladas al gusto. Cada día dan a elegir más de 30 ingredientes diferentes de calidad, proximidad y temporada para que pueda crear su ensalada ideal. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo: usted elige una o dos bases (brotes tiernos, pasta, mezcla de arroces), cinco ingredientes, su salsa preferida, y como toque final si le gustan al cliente, le ponen unas semillas, y ¡listo!

Pero no podemos ir a Valencia y no sentarnos a comer un buen arroz, y si es posible junto al mar. Siguiendo la recomendación de unos amigos valencianos que, además siempre han estado muy vinculados a la restauración y la hostelería, nos fuimos la Playa de las Palmas al restaurante El Tridente de Neptuno, ubicado en la planta baja del hotel Neptuno y cuya sala permite al comensal ver la orilla del mar al levantar la vista del plato. A parte de su ubicación, su cocina y su servicio son impecables. Les recomendamos sus dos entrantes emblemáticos: la sepia con algas de wakame y salsa de ajos tiernos salteados y mayonesa de wasabi. Un plato sabroso, con un buen tratamiento de la materia prima y una elaboración y presentación originales. Y su Buñuelo de Bacalao con Piñones y Crujiente de Piel de Bacalao sobre un lecho de Alioli.

Y cómo no, pasamos al capítulo de los arroces y quisimos probar dos: la verdadera Paella Valenciana con pollo, conejo, caracoles, garrofó, judías y arroz del senyoret, con gambas, calamares y corvina, deliciosa y con todo el sabor de la tradición; y la paella de marisco, que muchos creen que es la receta de la paella valenciana aunque es otra de las innumerables recetas de arroces de esta tierra. Chema Menchon, el chef arrocero del establecimiento y Miguel Oscar Verdú, jefe de cocina, configuran una carta tentadora y exquisita.

No nos olvidamos en este viaje por la provincia de Valencia de los amantes del vino, y muy cerca tenemos dos zonas productoras: la DO Valencia y la DO Utiel-Requena.

La DO Valencia, cuya cultura vitivinícola es ancestral, encontrando sus raíces en los fenicios, quienes introdujeron las primeras cepas de vino en este territorio. A lo largo de los siglos, la actividad vitivinícola ha venido incrementando y consolidando su implantación en la provincia, y la comercialización de los vinos durante los últimos años.

La tradición vitivinícola de la DO Utiel-Requena alcanza los 2.600 años de historia. Los yacimientos arqueológicos encontrados en esta Denominación de Origen avalan la producción de vino y su comercialización ininterrumpida desde la época íbera hasta la actualidad. Decenas de lagares tallados en piedra, como Las Pilillas de Requena, ánforas, documentos y restos de pepitas de uva hallados y estudiados, remontan la cultura vinícola de Utiel-Requena a los orígenes del vino en la Península Ibérica. Desde entonces esta actividad ha ido en incremento. En 1887 se inaugura la línea de ferrocarril Valencia-Utiel que propició la formación de verdaderos barrios de bodegas en los alrededores de las estaciones. La Denominación de Origen nació en 1932 y, en la actualidad, el vino es el principal motor de la economía de esta región.

Ya saben: cultura, playa, gastronomía y vino. Todo eso encontrarán en una escapada de ocio a Valencia. Y septiembre es un mes ideal para disfrutar de todo ello.