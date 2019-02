Red Eléctrica defiende el proyecto del Valle de Lecrín pero se abre a modificarlo

Red Eléctrica de España (REE) mantiene su proyecto de construcción de una línea de alta tensión de 220 kilovoltios en el Valle de Lecrín, pero se abre a incluir modificaciones que provengan de las alegaciones vecinales.

Así se desprende de un encuentro que la compañía, participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, mantuvo ayer con prensa de Granada para explicar los pormenores y la historia de este proyecto, que se ha topado con una fuerte oposición vecinal.

De hecho, la plataforma Di No a Las Torres que protesta contra esta infraestructura se manifestó frente a la puerta del Hotel Victoria, lugar donde tuvo lugar el almuerzo.

REE, sin embargo, se mantiene abierta a modificar el determinados aspectos de su actuación en el valle, como posibles soterramientos o cambios de trazado, siempre que “tengan sentido y sean viables”.

Los representantes de Red Eléctrica de España explicaron ante los medios de que la actual propuesta es “la mejor” teniendo en cuenta que se han contemplado estudios sociológicos, científicos, medioambientales, económicos y paisajísticos.

El periodo de alegaciones al proyecto seguirá abierto hasta el próximo 7 de marzo, aunque la plataforma contraria a las torres de alta tensión las presentará el 5 de febrero

Este proyecto se inició en 2011 y desde el pasado mes de octubre se encuentra en periodo de información pública, plazo en el que instituciones, ayuntamientos o colectivos pueden presentar alegaciones con fecha límite del 7 de marzo.

Las plataformas contrarias a la instalación de esta línea de alta tensión anunciaron que para el próximo día 5 presentarán en grueso de sus modificaciones a la ejecución de este eje, que parte de la subestación de Benahadux (Almería) y llegará hasta El Fargue con una ‘parada’ intermedia en Saleres, donde se tiene previsto construir una subestación en los terrenos de una “antigua cantera”, según Red Eléctrica.

Una vez finalizado este plazo, será la Consejería que sustituya a la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la que remita a Red Eléctrica las alegaciones para estudiarlas, analizarlas y responder “de forma justificada” a las mismas, en un proceso que tardará un máximo de tres meses.

Las respuestas volverán a la Junta de Andalucía que será la que remita y autorice el dictamen ambiental, que al tratarse de una línea de 220 kV y no una autopista de 400 kV, no depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esto viene a suponer una toma de consideración hacia las pretensiones de los afectados por la construcción de esta línea, cuyos 30 kilómetros sobre el Valle de Lecrín sobre los 182 del total, son los que están levantando más polvareda.

“Se pueden hacer sugerencias, propuestas, se estudiarán, y las que tengan cabida en el marco regulatorio y no presenten problemas ambientales y se puedan incorporar, se tendrán en cuenta”, dijo Ramón Granadino, director de Ingeniería y Medio Ambiente de REE.

Él mismo desveló que desde que se puso en marcha el proyecto en el año 2011 se estudiaron 60 alternativas para realizar el proyecto, de obligatoria realización puesto es de Interés General del Estado, y de las cuales se redujeron en un periodo inicial a 40 para acabar en 4. Este proceso ha durado cerca de siete años. “Todos los impactos se han catalogado como leves o moderados”, indicó.

“El proyecto no está decidido”, ahondó Miguel González, delegado de REE en Andalucía. “Si todo va bien, se tardan 5-6 años. Si hay colectivos que no están de acuerdo los plazos se amplían año y medio. Hemos tardado diez años en hacer proyectos y no pasa nada. Y se van hacer porque están en la planificación y porque forman parte de las obligaciones y de infraestructuras de interés general del Estado”, aclaró el delegado de REE.

Esta línea de 220 kV tiene como primer fin reforzar la red de transporte, incrementado la seguridad y la calidad del suministro eléctrico, y que vendrá también a dar salida a 150 megavatios de energía procedentes de granjas eólicas.

Miembros de REE desvelaron que a finales de este año está previsto el comienzo de las obras de una nuevo parque de aerogeneradores frente de las bodegas Señorío de Nevada, cerca de Cozvíjar.

En la zona está previsto el inicio de las obras de un nuevo parque de aerogeneradores para finales de año, en concreto en la zona del Señorío de Nevada

Además, este Eje Eléctrico Sur de Granada vendría a actualizar el ya existente entre Benahadux-Órgiva-Las Gabias, trazado con diseños de los años 70 y que se han ido repotenciando conforme la demanda de electricidad se ha aumentado, y que han llegado a su límite de carga, según REE.

Las cifras ofrecidas por la compañía contemplan una inversión de 105 millones de euros para 182 kilómetros de nuevos circuitos de líneas eléctricas. La puesta en marcha del servicio estaría lista para el año 2022, si se cumplen los plazos que estima Red Eléctrica.

“Es nuestra propuesta. Se puede mejorar y retocar las ideas que tengan encaje”, remachó Fernando Crespo, jefe del departamento de Medio Ambiente. “Nosotros trabajaremos con empresas del entorno del Valle cuando construyamos la línea”, añadió Juan Carlos Sánchez, director del proyecto.