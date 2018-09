Vamos pide investigar si Emucesa está aplicando tarifas fantasma en sus servicios

Vamos Granada informó ayer de que, desde la formación, han detectado que se podrían estar incrementado las facturas de Emucesa introduciendo conceptos en sus recibos "sin que su aplicación haya sido aprobada por el Consejo ni el Pleno, como correspondería según la legislación aplicable, incluidos los estatutos de la empresa". Así lo indicó ayer la concejal Marta Gutiérrez, quien detalló que Vamos ha encontrado lo que podrían ser "tarifas fantasma" en lo que la ciudadanía paga por los servicios del cementerio municipal.

Desde la formación se recordó que, desde la venta en 2013 del 49% de las acciones de Emucesa a un socio privado, no se ha aprobado ninguna subida de tarifas, salvo el IPC en 2016. Sin embargo, apuntaron que la cifra de negocio aumentó desde 2013 a 2017 un 55%, con un volumen similar de servicios prestados. Ante esto, Gutiérrez se preguntó ayer en rueda de prensa "de dónde salen dichos" ingresos, ya que según la edil ese incremento no fue a parar a las arcas públicas, pues "los beneficios del Ayuntamiento no aumentaron".

"La media de los últimos cuatro años, los que lleva la empresa semiprivatizada, ha sido inferior a los resultados del último año en que fue 100% pública, mientras el socio privado se ha embolsado casi tres veces más que el Ayuntamiento, más de tres millones de euros desde la privatización", manifestó Gutiérrez, quien además añadió que todos estos factores fueron los que llevaron a Vamos Granada a plantear una auditoría de Emucesa en una moción debatida en Pleno el pasado mayo, ante la que PP y PSOE se opusieron.

La concejal explicó que ahora se está afirmando que disponen de presupuestos de servicios básicos de Emucesa que de un año a otro varían, aumentando el precio global. No obstante, Gutiérrez detalló que en la factura aparecen conceptos que el año anterior se consideraban incluidos. "Creemos que esto supondría una subida encubierta de lo que los granadinos pagan por los servicios, que explicaría, al menos en parte, ese incremento de la cifra de negocio de la empresa cuando no hay un significativo incremento de los servicios prestados", concluyó la edil.