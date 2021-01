Vecinos de Casería de Montijo denuncian a Endesa ante la Fiscalía por los cortes de luz en Granada

Más de 200 vecinos de Casería de Montijo de Granada han denunciado a Endesa ante la Fiscalía Provincial de Granada "por la supuesta comisión de un delito de acción por omisión" que lleva a los continuos cortes de luz que llevan sufriendo desde octubre de 2020.

Los vecinos, acompañados por miembros del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, han entregado hoy este escrito, donde denuncian el corte de fluido tanto en las viviendas de Casería de Montijo como en portales, escaleras y demás elementos comunes de los edificios.

"Dichas interrupciones del fluido eléctrico ocurren todos los días, en ocasiones varias veces a lo largo del día y siempre duran varias horas, hay veces que hasta veinte horas seguidas, lo que impide el normal desarrollo de nuestras vidas diarias: personas que no pueden teletrabajar, estudiantes que no pueden recibir sus clases online, personas que no pueden ducharse, que no pueden cocinar, que no pueden calentarse con calefactores eléctricos, enfermos crónicos, algunos graves que precisan de aparatos enchufados a la red eléctrica para poder vivir, personas ancianas, niños pequeños que sufren y padecen las incomodidades derivadas de mencionadas interrupciones, personas enfermas por la COVID-19 que actualmente estamos padeciendo, y un largo etc., pues estamos hablando de las circunstancias de cada persona, lo que resulta estremecedor", recoge el escrito.

Lo más grave, según recogen, "es que en el vecindario hay personas gravemente enfermas que precisan de aparatos eléctricos, recetados por los médicos-facultativos para que sus órganos vitales sigan funcionando con normalidad y dichas interrupciones del fluido eléctrico durante horas todos los días está poniendo en grave peligro la vida de dichas personas".

Por esta situación los vecinos dicen sufrir un daño psíquico "pues está alterando para mal nuestras vidas, haciendo que algunos vecinos estén en tratamiento con ansiolíticos, amén volvemos a reiterar de nuestros ancianos, y vecinos con enfermedades graves".

Advierten que ya han formulado reclamaciones a la compañía Endesa, bien por teléfono o correo electrónico, "y a fecha de hoy no hemos obtenido respuesta o, en su caso, nos ha atendido una operadora sin atender nuestras peticiones y a lo sumo hemos recibido por e-mail acuse de notificaciones a su atención al cliente".

Los vecinos aseguran que hasta la fecha Endesa no ha efectuado ninguna actuación en la zona para evitar las continuas y repetidas interrupciones del fluido eléctrico en la zona, "siendo dicha compañía la responsable de atestiguar el correcto funcionamiento de la red eléctrica como garante de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Española cuya infracción está tipificada en el Código Penal, cual es el correcto funcionamiento de la red eléctrica, siendo que sus continuas interrupciones puede poner en peligro la vida de personas".

Por todo esto, consideran que se comete un "delito consistente en abstenerse de actuar ante una situación que puede poner en peligro la vida de las personas con las continuas y reiteradas interrupciones de la red eléctrica".